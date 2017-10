Millo: Sànchez i Cuixart són a presó pels seus actes i no per les seues idees

Assegura que són els que "instaven a la mobilització", que tenia com "objectiu impedir l’actuació de la policia judicial"

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, ha considerat que els presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, no són presos polítics ja que són a presó per "els seus actes" i no per "les seues idees", i ha cridat a desvincular les decisions judicials de l’acció política.

En declaracions a Catalunya Ràdio, i després d’expressar el seu respecte per les decisions judicials, Millo ha advertit que intentar "barrejar" l’àmbit judicial en el procés sobiranista amb l’actuació política en el conflicte de Catalunya és un "error gravíssim".

Així, i preguntat si l’empresonament de Sánchez i Cuixart pot afectar en la solució a la situació de Catalunya, Millo ha opinat que "ni ajuda ni deixa d’ajudar":

"S’ha de separar una cosa de l’altra, i demano ser capaç de fer l’esforç i separar l’acció judicial, que és independent, de la política. El Govern i la Generalitat tenim l’obligació de buscar una solució als problemes d’entesa, i aquesta obligació és independent de l’acció judicial", ha argumentat el delegat del Govern.

Millo ha defensat que els dos encausats són els que "instaven a la mobilització", que tenia com a "objectiu impedir l’actuació de la policia judicial": "Això és el que s’està jutjant" i, per tant, Sánchez i Cuixart són a presó per "els seus actes" i no per "les seues idees", ha subratllat.