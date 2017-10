Riu d'espelmes a Lleida per reclamar la llibertat de Sànchez i Cuixart

Protestes massives contra l’empresonament dels líders de l’ANC i Òmnium

Milers de persones demanen a Lleida "llibertat pels Jordis" i criden "independència" pic.twitter.com/TWSFUvUL3m — SEGRE Lleida (@segrecom_lleida) 17 de octubre de 2017

Unes 18.000 persones, segons dades de la Generalitat, s’han concentrat amb espelmes aquest vespre a l’avinguda Catalunya de Lleida per reclamar la posada en llibertat dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, empresonats per un presumpte delicte de sedició.Aquesta nova protesta massiva en el marc del procés sobiranista s’ha repetit en multitud de municipis lleidatans i ciutats d’arreu de Catalunya, entre elles la capital, Barcelona, on s’han aplegat milers de persones a l’avinguda Diagonal.La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va acordar dilluns a la nit l’ingrés en presó preventiva i sense fiança dels presidents d’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, tal com havia sol·licitat la Fiscalia. En la interlocutòria, la magistrada els fa responsables de les concentracions dels passats 20 i 21 de setembre, per impedir que la Guàrdia Civil i la comitiva judicial poguessin portar a terme una sèrie de detencions i escorcolls en el marc de la investigació contra les infraestructures catalanes. El major Trapero i la intendent dels Mossos van quedar lliures i el Govern de Mariano Rajoy dóna fins dijous a Carles Puigdemont perquè negui la independència. Altrament, aplicarà l’article 155 i intervindrà l’autonomia catalana.