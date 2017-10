Troben protegida pel seu gos una nena de dos anys després de 7 hores desapareguda a Àvila

EFE Actualitzada 17/10/2017 a les 16:37

© Membres de l'equip de recerca. EFE

La Guàrdia Civil ha trobat aquesta matinada una nena de 2 anys que, després de 7 hores desapareguda al municipi de Gil-García (Àvila), va ser trobada arrupida i adormida a la muntanya, protegida per la seua mascota, un coniller que no es va separar de la petita en cap moment.



Segons ha informat aquest dimarts l’institut armat, la desaparició va ser coneguda a les 19.20 hores d’ahir, sent trobada passades les 2.00 del matí, després de set hores de recerca per forces de seguretat i nombrosos veïns d’aquest poble de 41 habitants, situat a 91 quilòmetres de la capital.



El Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (Greim) de la Guàrdia Civil i efectius del Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) van escoltar "el grunyit de la mascota de la nena que l’acompanyava", la qual cosa va permetre que els agents seguissin el rastre.



L’estat de la petita, tret de per unes esgarrapades al seu cos, era "bo", si bé els agents la van portar fins els serveis sanitaris desplaçats a la zona per al seu reconeixement.



Agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d’Àvila han obert una investigació per aclarir el succeït. En el dispositiu de recerca van participar, a més del Greim i el Seprona, membres de Protecció Civil i voluntaris de la localitat.