Valls: “Les imatges de l'1-O eren dures, però no hi va haver morts”

Alemanya veu “marge de maniobra” per negociar una solució

L’exprimer ministre francès Manuel Valls va dir ahir, en relació amb la repressió policial de l’1-O: “Les imatges van commoure Europa, però no hi va haver morts. Hi va haver ferits, però no va ser una repressió d’un estat totalitari”. També va assegurar que “la independència a Catalunya és un cul-de-sac” que, a més, no compta amb “suport internacional” i va afirmar que la comunitat autònoma “té molt a perdre en aquesta història”, com per exemple “l’autonomia, les empreses i la convivència”.

“La idea mateixa d’independència de Catalunya és contrària a la identitat catalana i la identitat catalana consisteix a ser català, espanyol i europeu i si es treu una d’aquestes parts ja no hi ha Catalunya”, va concloure.

Va insistir “com a francès i com a europeu” que “no hi ha possibilitat de mediació internacional europea”, ja que “seria ficar al mateix nivell el Govern espanyol i el català que no respecta la Constitució”.

Per la seua part, el ministre d’Exteriors alemany, Sigmar Gabriel, va defensar que “hi ha marge de maniobra” per provar de resoldre la crisi a Catalunya i rebaixar les tensions.

“Recolzem tothom que vulgui venir a la taula de negociació per resoldre aquestes qüestions i arribar a una situació estable a Catalunya, així com també a Espanya”, va dir el cap de la diplomàcia alemanya en declaracions a la premsa en la seua arribada a la reunió amb els seus homòlegs de la UE a Luxemburg.

Gabriel ja va avisar l’11 d’octubre que una declaració d’independència unilateral seria “irresponsable” i va avisar que només hi ha una solució possible a la crisi catalana “mitjançant converses basades en l’Estat de Dret i en el marc de la Constitució espanyola”.