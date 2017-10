VÍDEO. Trapero, ovacionat en tornar a la feina després de declarar dilluns a l'Audiència Nacional

EFE Actualitzada 17/10/2017 a les 13:14

El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha estat ovacionat aquest dimarts per uns 400 comandaments, agents i treballadors del complex central Egara en tornar al seu lloc de treball, després de declarar dilluns acusat de sedició davant de l’Audiència Nacional, que li ha retirat el passaport.



Segons han informat fonts policials, a la seua arribada al complex central Egara, situat a Sabadell (Barcelona), un grup de 400 persones, entre comandaments, agents i treballadors de l’edifici central dels Mossos ha ovacionat Trapero, amb un fort aplaudiment que s’ha prolongat durant uns quatre minuts.



Trapero, que anava vestit de paisà, s’ha abraçat amb alguns dels comandaments de la policia catalana que li esperaven a primera fila, ha agraït aquesta mostra de suport i ha animat els Mossos d’Esquadra a continuar treballant amb la mateixa professionalitat de sempre.



La jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela va acordar deixar en llibertat Trapero, encara que li va imposar mesures cautelars, en no poder vincular-lo de moment amb el setge a la Guàrdia Civil dels dies 20 i 21 de setembre a la Consellería d’Economia. Lamela va rebutjar així la petició de la Fiscalia de presó incondicional i al seu lloc li va imposar compareixences quinzenals, la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i que faciliti un domicili i un telèfon per ser localitzable.