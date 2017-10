A fi d’evitar, entre altres coses, l’adoctrinament a les aules.

Ciutadans ha proposat avui la creació de l’Agència Independent de l'Alta Inspecció Educativa, que assumiria les funcions de l’actual Alta Inspección Educativa, figura recollida als diferents estatuts d’autonomia, a fi d’evitar, entre altres coses, l’adoctrinament a les aules. Ho ha anunciat avui en el Congrés el líder de la formació taronja, Albert Rivera, que ha qualificat aquesta Agència d’"absolutament necessària després de quaranta anys".

La proposta de la proposició de llei per a la creació d’aquesta Agència es produeix després que ahir el Congrés rebutgés impulsar diferents mesures contra l’adoctrinament polític en els centres escolars de Catalunya, a més de les Balears i Comunitat Valenciana, denunciat per Ciudadanos. Ciudadanos només va comptar ahir amb el suport d’UPN i Rivera ha manifestat: "Ens veiem obligats" a presentar la proposició de llei després "dels aplaudiments del PSOE al PNB, al Pdecat, i vista l’abstenció del PP".

Les funcions del nou organisme serien les que permetin garantir el "compliment de la legalitat i, per tant, dels drets fonamentals implicats en l’educació, en particular els de pares i menors".





"Si no fan alguna cosa ells nosaltres no quedarem paralitzats mirant cap a un altre costat", "ha arribat el moment de garantir els drets i llibertats a les aules de tots i cada un dels pobles i ciutats d’Espanya", ha afegit Rivera.



Ciudadanos recorda en la seua iniciativa que en l’actualitat tots els estatuts autonòmics, menys el de Catalunya, reconeixen la competència de l’Estat quant a "desplegar l’alta inspecció necessària" per al compliment de l’article 27 de la Constitució, que reconeix el dret a l’educació. I destaca que fins ara l’Alta Inspecció no ha estat objecte de regulació i es tracta d’"una unitat burocràtica sense cap capacitat d’executar la funció constitucional".

La nova Agència seria una "autoritat administrativa independent" ja que encara que estaria adscrita al Ministeri d’Educació, el seu director (mandat màxim de sis anys) i els seus quatre consellers serien nomenats pel Govern després d’una terna proposada per un comitè tècnic de selecció.

Segons Rivera, amb la nova Agència "no hi haurà una sola aula a Espanya en la qual no es compleixi la llei, ni un sol professor que intenti manipular, adoctrinar o assenyalar un nen perquè el seu pare sigui jutge, guàrdia civil o regidor".



"És importantíssim per al futur d’Espanya que aquesta llei es posi en marxa, els únics que poden posar-se en contra d’això són els que pengen propaganda, els que manipulen als nens, els que manipulen llibres de text o els que no compleixen la llei, la resta de mortals estarem tranquils perquè sabrem que les escoles on van els nostres fills el que es fa és aprendre i respectar", ha afegit

Les funcions de l’Agència serien, a més de comprovar el compliment de l’ordenació general del sistema educatiu, el de la inclusió dels aspectes bàsics del currículum dins dels diferents currículums, les condicions per obtenir els títols o l’adequació de la concessió d’ajuts i beques. També vetllarà per garantir la igualtat de tots els espanyols en els seus drets i deures educatius i els seus drets lingüístics. D’altra banda, els inspectors tindran consideració d’autoritat pública.



"Les aules del nostre país són els llocs on es gestarà una nova etapa política", segons Rivera, que ha lamentat que la inspecció educativa hagi estat "desapareguda en combat tant temps".



​​​​​​​I malgrat la votació d’ahir en el Congrés, Rivera ha confiat que el PSOE "reflexioni" i el PP acaba "rectificant".