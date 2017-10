El PP demana al PNB que no coquetegi amb el desacatament en la seua posició sobre Catalunya

Després de la declaració conjunta que van fer PNB, EH Bildu i Elkarrekin Podemos, de rebuig de l’ingrés a presó dels presidents d’Òmniun Cultural i de l’ANC

El portaveu del PP en el Parlament Basc, Borja Sémper, ha reclamat avui al PNB que "no es deixi arrossegar per EH Bildu" en la seua posició entorn del que està passant a Catalunya i que no "coquetegi amb el desacatament i l’incompliment de la llei".

Sémper, en una compareixença avui a Vitòria davant dels mitjans de comunicació, s’ha referit a la declaració conjunta que van fer ahir PNB, EH Bildu i Elkarrekin Podemos en la qual expressaven la seua "alarma i rebuig més absolut" a l’ingrés a presó dels presidents d’Ómniun Cultural i de la Assemblea Nacional Catalana.

Els tres partits van considerar que aquests empresonaments es van produir "per motius polítics" i van exigir la "immediata posada en llibertat" de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez.

Segons el parer del portaveu popular, el pronunciament d’ahir va ser un fet "extraordinàriament greu", perquè suposa un "intent de condicionar" a un jutge en un Estat de Dret on "les resolucions judicials s’acaten".

Sémper ha animat els dirigents polítics que ahir van presentar aquest manifest a què vagin al País Basc francès i allà pintin i omplin d’adhesius un cotxe de la Policia francesa i es pugin a ell amb un megàfon i que després "dialoguin" amb els agents.

Ha insistit que aquest tipus de pronunciaments són un "disbarat" que "es pot esperar" d’EH Bildu i Podemos, però no es pot "tolerar" per part del partit que sustenta al Govern Basc.

El portaveu del PP en el Parlament Basc ha demanat al PNB que "torni a la sensatesa, a l’ordre i a l’equilibri" perquè, ha dit, de la seua posició depèn que el risc de "contagi" a Euskadi de la situació que travessa Catalunya es materialitzi.

Finalment, ha advertit que EH Bildu està intentant embolicar la política basca en una estelada i que el contagi de la situació política catalana provocaria un "enrariment" de la política basca.