Se situa en el lloc 58, al nivell de Botswana, segons un informe del Fòrum Econòmic Mundial

Informe del rànquing d'independència judicial

Mapa interactiu de l'índex de competitivitat

, segons l'últim estudi del Fòrum Econòmic Mundial. L'informe, publicat el passat 26 de setembre, elabora un índex que mesura com d'independent és el sistema judicial d'un país de les influències per part de governs, persones o empreses. Així, per trobar l'Estat espanyol cal baixar fins a la posició 58, de 137 països analitzats, amb un índex del 4,2, per sota de Kènia, la Xina, l'Aràbia Saudita, Malta o Egipte.L'índex d'independència judicial d'Espanya és dos punts inferior al Canadà i Luxemburg, i se situa lluny dels estats capdavanters: Finlàndia (6,8), Nova Zelanda (6,7), Noruega (6,6) i Suïssa (6,5).Alemanya obté un 5,5, França un 5,3 i Portugal un 4,9.El Fòrum Econòmic Mundial reafirma les dades publicades per la Comissió Europea l'abril passat, que també van dibuixar un panorama poc encoratjador pel que fa a la independència judicial a Espanya. Així, una enquesta de la CE va determinar que el 58% dels espanyols consideren "dolenta" (39%) o "molt dolenta" (19%) la independència judicial, percentatge que situa Espanya a la cua dels països europeus, només per davant de Bulgària, Croàcia i Eslovènia.Clica a la imatge per veure l'informe en alta resolucióL'índex de competitivitat, creat pel Fòrum Econòmic Mundial, situa Espanya al lloc 34 en competitivitat, per darrera de Xile, Tailàndia o la República Txeca. Lideren el rànquing Suïssa (5,86 de nota mitjana), Estats Units (5,85) i Singapur (5,71).Espanya rep una nota mitjana de 4,70 punts. Aprova en infraestructures (5,88), salut i educació (6,29) o mida de mercat (5,42) i suspèn clarament en innovació (3,72), institucions (4,10) i desenvolupament dels mercats financers (4,01).