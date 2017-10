La cimera de líders de la UE torna a la seua antiga seu per intoxicacions en la nova

Actualitzada 18/10/2017 a les 17:50

Vint-i-quatre empleats de les cuines van necessitar aquest dimecres assistència mèdica per una lleu intoxicació per gasos nocius

© La seu del Consell Europeu després d'evacuar l'edifici a Brussel·les. EFE

La cimera de caps d’estat i Govern de la Unió Europea (UE) que se celebrarà aquest dijous i divendres a Brussel·les es traslladarà a l’antiga seu de la institució, com a "precaució" davant de les lleus intoxicacions per gasos nocius registrades al nou edifici, va anunciar aquest dimecres el Consell Europeu. "En vista de l’incident d’avui a l’edifici Europa, s’ha decidit, com a mesura de precaució, que el Consell Europeu del 19-20 d’octubre tindrà lloc a l’edifici Justus Lipsius", segons un comunicat, que indica que el programa i horaris de la reunió es mantenen sense canvis.



La decisió es produeix després que vint-i-quatre empleats de les cuines de l’edifici Europa, la nova seu del Consell inaugurada fa menys d’un any, necessitessin avui de assistència mèdica per una lleu intoxicació per gasos nocius. En un primer moment, el Consell havia assenyalat que la reunió es faria de tota manera en aquest immoble, que es troba a tot just uns metres de l’antiga seu de la institució al barri europeu de Brussel·les.



Els empleats afectats, tots ells personal extern al Consell i vinculat a l’empresa que explota els menjadors, van presentar "símptomes lleus" d’intoxicació, com nàusees, vòmits i picor d’ulls, com ja va passar divendres passat amb quinze treballadors, alguns d’ells també afectats avui.



El "problema tècnic", igual com en l’ocasió precedent, és conseqüència d’una "mala reacció química de productes de neteja", van precisar a Efe fonts del Consell. Els responsables de l’edifici Europa han sol·licitat als bombers que tornin a investigar l’incident, després que divendres passat ja intervinguessin per investigar el problema. Llavors es va decidir desallotjar l’edifici i traslladar al personal al limítrof Justus Lipsius, mentre es netejaven els conductes de ventilació durant el cap de setmana.



L’edifici Europa va tornar a obrir-se dilluns amb normalitat, però vint-i-quatre treballadors de les cuines han tornat a presentar els mateixos símptomes. La construcció, planificada el 2004 i inaugurada el desembre passat després d’una obra de 321 milions d’euros, opera com a seu annexa al tradicional centre operatiu del Consell Europeu, el Justus Lipsius, a què està connectat a través d’una passarel·la.



En les cimeres celebrades fins ara, l’edifici Europa s’ha reservat els líders, mentre que el personal diplomàtic i la premsa continua treballant en el Justus Lipsius durant aquelles jornades.