La Moncloa diu que no hi ha “presos polítics”, sinó “polítics presos”

AGENCIAS 18/10/2017 a les 05:09

Davant de l’allau de crítiques per l’empresonament de Sànchez i Cuixart || El PSOE no veu ara una prioritat la reprovació de Santamaría per la repressió en l’1-O

© Zoido entrega condecoracions als policies nacionals amb motiu del Dia de la Policia. MINISTERIO DEL INTERIOR