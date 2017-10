Méndez de Vigo: "L'opinió de Guardiola de política és com la meua de física nuclear"

L’entrenador català va dedicar dimarts a 'els Jordis' la víctòria del Manchester City

El portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, ha dit aquest dimecres que els equips de futbol no estan per fer política i al tècnic Pep Guardiola, que ahir va dedicar la victòria del Manchester City a 'els Jordis', li ha dit que les seues opinions sobre aquest assumpte són com les seues sobre física nuclear. Després que el Manchester City derrotés per 2-1 el Nàpols, en la tercera jornada de la Lliga de Campions, Guardiola va assegurar que era "un bon moment per dedicar la victòria" als líders de les organitzacions independentistes ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, empresonats pel delicte de sedició.



En un entrevista a RNE i a la pregunta de si creu que el FC Barcelona ha jugat un paper polític, Méndez de Vigo ha insistit que els clubs de futbol no estan per fer declaracions i fer-les perjudiquen a l’equip, que té molts seguidors fora de Catalunya".



El també ministre d’educació, Cultura i Esport s’ha mostrat convençut que a molts seguidors del Barcelona "l’actitud del club no els ha agradat res. Això no ajuda la convivència". A la pregunta de si s’imagina la lliga espanyola de futbol sense el FC Barcelona, Méndez de Vigo ha dit que seria una lliga "descafeïnada" i faria "perdre molta emoció". No obstant això, ha comentat que "això és com tot, si el Barça que és líder perd tots els partits, baixa a Segona Divisió i això és el que passa a Catalunya, si trenca les regles no està a Europa".



Méndez de Vigo ha subratllat que el bo és que el Barcelona continuï i segueixi aquí però "és evident que si uns se’n volen anar i se’n van" no poden pretendre també tenir "l’altre bo que és continuar a la Lliga espanyola. Això al final és un complet contrasentit".

