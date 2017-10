Podemos i el PDeCAT demanen amb cartells al Congrés llibertat per als "presos polítics"

EFE Actualitzada 18/10/2017 a les 10:43

© Podemos i el PDeCAT demanen amb cartells al Congrés llibertat per als "presos polítics" EFE

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, s’ha vist obligada a cridar a l’ordre fins en dos ocasions als diputats nacionalistes i d’Unidos Podemos que han mostrat aquest dimecres a l’hemicicle del Congrés cartells demanant la llibertat dels responsables de les organitzacions ANC i Òmnium Cultural. En meitat de la sessió de control a l’Executiu i quan el Govern responia diverses qüestions sobre la crisi a Catalunya, els diputats d’Unidos Podemos i PDeCAT s’han posat drets amb cartells en els quals es reclama l’excarceració de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que qualifiquen de "presos polítics".



Després de dos crides a tornar a l’ordre, els diputats han deposat en la seua actitud, han guardat els cartells i s’han assegut en els seus escons.



En la protesta no ha participat el portaveu d’ERC, Joan Tardá, l’únic diputat del seu grup que ha assistit el ple i que minuts abans havia preguntat a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría. Tot seguit, Pastor els ha recriminat l’"espectacle" que havien donat quan el Congrés és el lloc en el qual es pot defensar qualsevol idea amb la paraula. "També es fa espectacle amb gestos o paraules ofensives", ha lamentat Pastor, en referència, sense esmentar-ho, al tall de màniga que la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró va dedicar ahir al diputat de Ciudadanos (Cs) Toni Cantó.



La presidenta del Congrés ha advertit, amb evident enuig, que mentre ella dirigeixi els plens no permetrà que es "contamini" l’activitat parlamentària i ha lamentat la imatge que s’ofereix de la Cambra Baixa a la ciutadania.



Ja ahir, els diputats del PDeCAT van deixar un clavell roig sobre els seus escons i en van col·locar un altre en l’escó del president del Govern, Mariano Rajoy, en un gest en el qual volien deixar constància del seu tarannà pacífic davant el que consideren una actuació "agressiva" del Govern en la crisi catalana.



Com ha ocorregut|passat avui, al final en la votació també es van posar drets mostrant els mateixos cartells en els quals es llegia "Llibertat per als presos polítics", referint-se als líders de l’ANC i d’Òmnium.