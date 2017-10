Puigdemont no preveu de moment convocar eleccions a Catalunya

Romeva assegura que la Generalitat "no es fa enrere" si el Govern aplica el 155

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no preveu en principi convocar eleccions anticipades a Catalunya, segons han explicat fonts del Govern de la Generalitat després de l’avís des de Moncloa que podria ser la via per evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Fonts de l’Executiu han suggerit avui que Puigdemont podria evitar les mesures del Govern en aplicació de l’article 155 -que preveu la suspensió de l’autonomia- si convoqués eleccions anticipades a Catalunya sense realitzar una declaració unilateral d’independència.L’opció d’una convocatòria d’eleccions podria ser així, segons les esmentades fonts de Moncloa, vàlida per a la tornada de la Generalitat a la legalitat, però sempre que no fossin aparellades a la confirmació que s’ha declarat la independència. Però. "En principi, no", han assenyalat a Efe fonts del Govern de Catalunya.Puigdemont té de termini fins les 10.00 hores d'aquest dijous per respondre al requeriment del Govern de si ha declarat o no la independència, i si no contesta, ho fa de forma ambigua o certifica que ha declarat aquesta independència, l’Executiu de Mariano Rajoy proposaria les mesures que hauria d’aprovar el Senat en desenvolupament del 155.D’altra banda, el conseller d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, Raül Romeva, va assegurar aquest que el Govern "no es farà enrere" si l’Executiu espanyol decideix aplicar l’article 155 de la Constitució aquest dijous. "", va dir Romeva en una roda de premsa celebrada a Brussel·les. El conseller va assegurar que la Generalitat "no té alternativa" i que "no saben" el que l’Estat farà aquest dijous. "Sempre ens amenacen d’invocar l’article 155 de la Constitució. Ja estan aplicant il·legalment aquest article. Amenacen de fer una cosa que ja estan fent per la porta d’enrere", va advertir, assenyalant que Espanya "ja ha intervingut les finances catalanes" i que "van intentar canviar el cap dels Mossos d’Esquadra".Romeva va assegurar que la carta que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va enviar dilluns passat al president del Govern, Mariano Rajoy, és una "nova i sincera oferta per iniciar converses". "Una vegada més, aquesta oferta ha estat ignorada. La resposta ha estat una nova amenaça, oblidant el que més de dos milions de persones, de ciutadans europeus, volen," va insistir.Raül Romeva es va referir també a la tramesa a presó dels líders de la Assemblea Nacional Catalana i d’Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, respectivament, a qui. El conseller català va reiterar la crida a les negociacions amb el Govern central i va assegurar que "no hi ha alternativa" a un acord negociat amb Espanya. "Creiem que les aspiracions legítimes de Catalunya han de ser abordades de forma constructiva dins del marc existent, la qual cosa és possible. Això no és un problema de legalitat, és un clar problema de falta de voluntat política", va apuntar.En tal sentit es va preguntar "".Preguntat pel trasllat de seus socials de nombroses empreses fora de Catalunya en els últims dies, Romeva va assegurar que la decisió és "purament de caràcter polític" i es va mostrar convençut que aquestes sortides no tindran un impacte econòmic, ja que no es trasllada l’activitat de les companyies fora del territori.