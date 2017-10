Puigdemont podria evitar el 155 si convoca eleccions sense una DUI

Actualitzada 18/10/2017 a les 13:37

El tràmit necessari per a l'aprovació d'aquest article de la Constitució al Senat podria culminar a finals de la propera setmana.

© Un moment de la sessió al Congrés dels Diputats aquest dimecres. EFE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, podria evitar les mesures del Govern en aplicació de l’article 155 de la Constitució si convoqués eleccions anticipades a Catalunya sense realitzar una declaració unilateral d’independència. L’opció d’una convocatòria d’eleccions, segons fonts de l’Executiu, podria ser vàlida per a la tornada de la Generalitat a la legalitat, però subratllen que dependria de com es fes. En aquest sentit, distingeixen entre anunciar eleccions autonòmiques anticipades sense més o que fossin aparellades a la confirmació que s’ha declarat la independència.



Puigdemont té de termini fins les 10:00 hores de demà per respondre al requeriment del Govern de si ha declarat o no la independència, i si no contesta, ho fa de forma ambigua o certifica que ha declarat aquesta independència, l’Executiu de Mariano Rajoy proposaria les mesures que hauria d’aprovar el Senat en desenvolupament del 155. No obstant això, el president de la Generalitat tindria un temps afegit per evitar la posada en marxa d’aquestes mesures si, per exemple convoqués les eleccions abans que el ple del Senat, que és el que constitucionalment les ha d’avalar, donés llum verda a les mateixes. Es baralla que el tràmit necessari per a aquesta aprovació a la Cambra Alta podria culminar a finals de la propera setmana.



Com no hi ha una llei electoral catalana pròpia, la convocatòria de comicis autonòmics catalans es regeix per Llei Orgànica del Régimen Electoral General (LOREG), per la qual cosa hauria de complir les normes fixades en ella. Si Puigdemont decidís convocar-les, en aplicació dels terminis de la LOREG i si vol que siguin aquest any i abans de les dates nadalenques, hauria de fer-ho com a màxim dimecres de la setmana que ve, 25 d’octubre, perquè són necessaris 54 dies des que es convoquen fins que se celebren. Si això ocorregués, els comicis a Catalunya se celebrarien el 17 de desembre.



En tot cas, el Govern continua ultimant les mesures derivades del 155 de la Constitució, així com els terminis per aplicar-les, amb els diversos partits, principalment amb el PSOE i Ciutadans. Es tracta de tenir-les preparades si aquest dijous Puigdemont no atén de forma satisfactòria el requeriment del Govern, encara que Rajoy podria optar per convocar demà mateix una reunió del Consell de Ministres per aprovar-les i enviar-les al Senat o podria esperar uns dies.



En la sessió de control a l’Executiu en el ple del Congrés, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha apuntat que seria demà quan el Govern es reuniria, però fonts del Gabinet de Rajoy precisen que no hi ha absoluta certesa sobre això. El president del Govern preveu continuar en contacte en les pròximes hores amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, i amb Rivera, però el secretari general dels socialistes viatja avui a Brussel·les per mantenir fins demà a la tarda una sèrie de reunions amb altres dirigents socialdemòcrates europeus i amb diversos representants de la UE com el president de la Comissió, Jean Claude Juncker, i el de l’Eurocambra, Antonio Tajani.



A més, Rajoy viatjarà també demà a la capital belga per participar fins divendres a la reunió del Consell Europeu, on espera un suport total a les decisions que hagi d’adoptar davant de l’actitud de Puigdemont.



El president del Govern té intenció així mateix de desplaçar-se divendres a la tarda des de Brussel·les a Oviedo per assistir a l’entrega del Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia a la Unió Europea, una distinció que està previst que recullin Juncker, Tajani i el president del Consell, Donald Tusk. Aquestes agendes obren diverses possibilitats sobre el moment en què el Consell de Ministres adoptaria les mesures si hagués d’aplicar el 155. Entre elles, Rajoy podria convocar-lo abans de viatjar a Brussel·les, podria anunciar demà les mesures perquè divendres fossin aprovades en el Consell de Ministres ordinari al qual ell no assistiria per ser a la capital belga, o podria convocar una reunió extraordinària després de tornar a Madrid.