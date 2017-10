Rajoy demana a Puigdemont "sensatesa" per evitar que hagi d'aplicar el 155

EFE Actualitzada 18/10/2017 a les 11:13

Avisa que obligarà al Govern "a prendre decisions que seria millor no fer-les mai"

© Rajoy, aquest dimecres al Congrés dels Diputats. Congreso de los Diputados

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat aquest dimecres al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, davant del termini que té fins aquest dijous per evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, actuï amb "sensatesa, equilibri" i pensant en l’interès general. Rajoy ha llançat aquest missatge a Puigdemont en la sessió de control a l’Executiu del Ple del Congrés i en resposta a una pregunta del diputat del PDeCAT Jordi Xuclá la vigília que es compleixi aquell termini perquè rectifiqui la seua posició o, altrament, recorrerà a aquest article del text constitucional.



El president del Govern ha demanat al parlamentari del PDeCAT que facin un esforç per convèncer el president de la Generalitat que no creu més problemes dels que ja ha creat perquè, "si no -ha dit-, obligarà el Govern a prendre decisions que seria millor no fer-les mai". Creu que és fàcil la resposta que ha de donar Puigdemont a si ha declarat o no la independència i ha ressaltat que, si ho ha fet, el Govern està obligat per la Constitució a actuar d’una forma. Si no ho ha fet, ha insistit que es podrà parlar al Congrés. "L’únic que li demano és que actuï amb sensatesa, amb equilibri, que posi per davant els interessos generals de tots els ciutadans, del conjunt dels espanyols i del conjunt dels catalans," ha ressaltat. Davant l’actitud del president de la Generalitat, ha subratllat que el seu Govern ha actuat a tota hora amb moderació, prudència i sensatesa.



Rajoy ha criticat que a Catalunya s’hagi "tancat el Parlament" i hagi passat un mes i dotze dies sense que l’oposició, "succeint el que està succeint allà", pugui preguntar a Puigdemont per què no explica si ha declarat o no la independència. Ha reiterat així mateix les seues crítiques a la Generalitat per haver "liquidat" la Constitució i l’Estatut de Catalunya.



Per la seua part, Jordi Xuclá ha lamentat que Rajoy no hagi acceptat el diàleg que li ha ofert Puigdemont i que avui hi hagi "presos polítics" a Espanya, amb referència als presidents de l’ANC i Ómnium Cultural Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament. Després d’assegurar que amb l’aplicació de l’article 155 no se solucionaran els problemes i seria "un greu error" i el "fracàs de la política i el diàleg", ha precisat que la seua aplicació efectiva és "més que dubtosa i difícil". "Què coneixen vostès de les competències exercides durant 37 anys pel Govern de la Generalitat per expropiar-les i posar-les en mans d’uns corregidors? Dissoldran un Parlament elegit democràticament?", ha preguntat Rajoy abans d’assenyalar que "aquesta ferida deixarà seqüeles".



El diputat del PDeCAT ha retret a Rajoy que pretengui "suspendre una realitat" que ha assegurat que és més fort que el president del Govern i que també ho serà en el futur, i ha acusat l’Executiu d’"incendiar la realitat amb mentides". A més, li ha exigit el cessament del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació, Alfonso Dastis, per haver "mentit vilment" en dir que a les escoles de Catalunya no s’ensenya llengua castellana. En aquest context, ha llançat una advertiment a Rajoy: "Parlant d’escoles, no s’atreveixin a tocar un dels nostres tresors més preuats: un sistema educatiu cohesionador que ens ha educat en la llibertat i que ara vostès ens volen treure".