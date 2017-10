Ratifiquen al jutjat la denúncia per humiliació a un fill d'una guàrdia civil a La Seu d'Urgell

Actualitzada 18/10/2017 a les 16:58

Acusen el director i dos professors d'una escola d'un presumpte delicte d’incitació a l’odi

© Imatge d'arxiu del col·legi Mossèn Albert Vives. SEGRE

Les famílies que van denunciar humiliacions al fill d'una agent de la Guàrdia Civil en una escola de la Seu d'Urgell han ratificat aquest dimecres al jutjat la denúncia realitzada el 6 d'octubre davant de l'Institut Armat. Segons la denúncia, suposadament, les humiliacions haurien estat incitades pel director i dos professors del col·legi Mossèn Albert Vives.



Segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), les famílies encara no estan constituïdes com acusació particular en la causa i el jutge continuarà practicant les diligències que consideri oportunes.



El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de la Seu d’Urgell va obrir una investigació per un presumpte delicte d’incitació a l'odi en veure que “podria ser que diversos professors i el director incitessin de manera directa els alumnes, d’edats molt primerenques i, en conseqüència, mal·leables per part de qui té un principi d’autoritat envers ells, a la comissió de fets mínimament concretats en els quals es pugui predicar la discriminació, l’odi, l’hostilitat o la violència contra grups o associacions”.



Les denúncies presentades per les famílies a la caserna de la Guàrdia Civil estan datades el passat dia 6 d’octubre; la interlocutòria del jutge, el dia 9, mentre que aquest dimecres les famílies han ratificat la denúncia al jutjat.