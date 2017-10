La Guàrdia Civil es presenta a la comissaria dels Mossos de Lleida per la investigació de l'1-O

Agents de paisà han demanat les comunicacions dels telèfons de dos comandaments i un tercer agent de la policia catalana

La Guàrdia Civil ha acudit aquest dijous a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Lleida, en una comitiva judicial per accedir als enregistraments de la seva centraleta de comunicacions a la demarcació durant la jornada del referèndum de l'1-O, segons han informat fonts de la investigació.



Els agents de l'institut armat s'han personat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per ordre del titular del jutjat d'instrucció número 4 de Lleida que, a més de requerir els enregistraments de les comunicacions dels Mossos durant l'1-O, també ha sol·licitat diversa documentació.



Segons fonts judicials, el jutge ha oficiat la Guàrdia Civil perquè accedeixi als enregistraments de la centraleta de comunicacions de la regió de Ponent de los Mossos d'Esquadra durant l'1-O, així com en les hores anteriors i posteriors al referèndum, que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional. Concretament, els agents han demanat les comunicacions dels telèfons de dos comandaments i un tercer agent de la policia catalana que van participar en la coordinació del dispositiu dels Mossos l'1 d'octubre.



