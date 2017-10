La República com a resposta

Puigdemont aixecarà la suspensió de la DUI si Madrid anul·la l’autonomia || ERC reuneix les seues bases per reafirmar el compromís amb l’1 d’octubre

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir davant del Consell Nacional del PDeCAT que si el president del Govern central, Mariano Rajoy, decideix activar l’article 155 de la Constitució, ell aixecarà la suspensió de la declaració unilateral d’independència (DUI) i “seguirà cap endavant”.

Així ho va expressar, segons fonts del partit, en la seua intervenció al Consell Nacional, en què la coordinadora de la formació, Marta Pascal, va traslladar a Puigdemont en nom de l’organització que si Rajoy decideix aplicar el 155 “tindrà tota la complicitat del PDeCAT per aixecar la suspensió i fer efectiu el mandat de l’1-O”.

Pascal considera que suspendre l’autonomia seria una “amenaça” clara contra Catalunya, la qual cosa avalaria que el president reactivés la declaració d’independència. La també diputada de JxSí al Parlament no va precisar “com i quan” es pot declarar la independència i va assegurar que correspon a Puigdemont traçar l’estratègia per arribar fins a la proclamació d’un Estat.

A més va explicar que “no és a sobre de la taula” –ni del partit ni del Govern– la possibilitat que el president convoqui unes eleccions anticipades i renunciï a la DUI com li suggereix el Govern central.

Preguntada per si Puigdemont sí que valoraria convocar unes eleccions constituents, va recordar que aquests comicis sí que estan en el full de ruta de JxSí, però no de forma immediata, sinó “uns mesos més endavant” després de declarar-se la independència.

També va anunciar que el partit celebrarà una conferència política el dissabte 11 de novembre, en la qual abordarà, entre altres qüestions, com afrontar l’elaboració d’una “constitució catalana” com a llei fonamental d’una república.

D’altra banda, ERC reuneix entre ahir, avui i demà les seues bases per reafirmar el “compromís” amb l’aplicació dels resultats de l’1 d’octubre i per evidenciar el seu rebuig de la convocatòria d’unes eleccions anticipades, van explicar fonts republicanes.

Segons va publicar el diari Ara, ho farà a través de la convocatòria de vuit assemblees territorials que se celebraran a porta tancada i a les quals acudiran els principals dirigents de la formació per explicar la posició del partit.

Les mateixes fonts asseguren que allà s’explicarà com ERC “afrontarà els propers dies”, a més d’aprofitar l’ocasió per parlar directament amb la militància i també escoltar les seues opinions sobre el moment actual. Un altre dels temes que s’abordaran a les assemblees serà el debat que es va suscitar sobre unes possibles eleccions anticipades, després que hagi transcendit que el Govern central estaria disposat a no aplicar l’article 155 si Puigdemont renuncia a la DUI i avança els comicis. Per la seua part, el diputat d’ERC al Congrés Gabriel Rufián va argumentar que no es poden convocar comicis anticipats perquè seria una falta de respecte a les víctimes de les càrregues policials de l’1-O i als detinguts per la seua vinculació amb el referèndum. “Intentaré ser clar. Els apallissats, els amenaçats, els perseguits i els detinguts es mereixen una autodeterminació, no unes eleccions”, va reflexionar.

La CUP avisa que uns comicis no constituents serien una traïció

La presidenta del grup de la CUP al Parlament, Mireia Boya, va avisar ahir el líder de l’Executiu, Carles Puigdemont, que, si convoca unes eleccions que no siguin constituents, estaria “traint” el mandat dels “més de dos milions” de ciutadans que van votar a favor de la independència l’1-O. També va afirmar que es declararà la república i va explicar que s’està analitzant “quin és el millor moment i la forma” que s’utilitzarà per proclamar-la i va esperar que Puigdemont “es reafirmi” avui al contestar a Madrid.