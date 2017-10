Mor un turista espanyol a Florència colpejat per la pedra d'una església

EFE Actualitzada 19/10/2017 a les 18:06

© Serveis sanitari a la basílica de santa Croce. EFE

Un turista espanyol va morir aquest dijous a Florència, al nord d’Itàlia, en caure una pedra de la part superior d’una de les naus de la basílica de Santa Croce, van confirmar a Efe fonts de la Policia. A l’històric edifici es van traslladar immediatament equips d’emergència i membres de la Policia Municipal, que no van poder salvar la vida de l’home, de qui no s’ha facilitat ni la identitat ni l’edat. No obstant això, els mitjans italians afirmen que el turista tenia 52 anys.



La basílica de Santa Croce està situada a la plaça homònima de Florència i és una de les esglésies franciscanes més importants d’Itàlia.