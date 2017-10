El Govern espanyol i el PSOE pacten convocar les eleccions a Catalunya al gener

REDACCIÓ Actualitzada 20/10/2017 a les 11:50

Els socialistes esperen que el Consell de Ministres acordi aquest dissabte la intervenció dels Mossos i TV3

© El president del Govern, Mariano Rajoy, al Congrés dels Diputats. Congreso de los Diputados

El Govern espanyol i el PSOE han pactat la convocatòria d’eleccions autonòmiques a Catalunya el proper mes de gener, segons ha confirmat en TVE la secretària d’Igualtat dels socialistes, Carmen Calvo. Segons informa TVE a la seua pàgina web, Calvo ha estat preguntada per la veracitat de la informació de diario.es que avançava aquesta possibilitat i ha contestat que "sí que" era certa.



Calvo encapçala la delegació del PSOE que està negociant amb l’l’Executiu les mesures concretes que aprovarà aquest dissabte un Consell de Ministres extraordinari per aplicar l’article 155 a Catalunya a fi que la comunitat torni a l’ordre constitucional.



En aquest sentit, el PSOE espera que les mesures que aprovi demà el Consell de Ministres per aplicar l’article 155 afectin els Mossos d’Esquadra i el canal autonòmic TV3 i que la seua aplicació sigui "eficaç" i no produeixi novament una situació "caòtica" com, segons el seu parer, va ser la de l’1 d’octubre.



Així ho ha assenyalat a Antena 3 l’exministra Carmen Calvo, actual secretària d’Igualtat dels socialistes i experta en Dret Constitucional, que ha negociat durant "moltes hores" amb l’Executiu de Rajoy el paquet de mesures que aquest dissabte remetrà al Senat. Després de subratllar que espera sobretot que aquestes mesures siguin "equilibrades, però eficaces", Calvo ha admès que "evidentment podrien afectar" als Mossos i a TV3, a més dels comptes de la Generalitat, a fi de "tornar a la legalitat, a la normalitat i la tranquil·litat institucional perquè els catalans tornin a les urnes."



Per als socialistes, l’aplicació pràctica de l’article 155 significa "reposar la tranquil·litat per anar a unes eleccions" i, segons ha explicat Calvo, han costat "moltes hores de treball i d’afinar moltes qüestions" per aconseguir que el Govern ho entengui així també. Per això, Calvo confia que el PSOE pugui donar la seua benedicció a totes les mesures que el Govern de Rajoy aprovi demà, sense oblidar que fins que el ple del Senat no les aprovi a finals d’aquest mes pot evitar-se in extremis la seua posada en pràctica.



Referent a això, la dirigent socialista ha recalcat a la Ser que "fins que es voti en el ple hi ha moltes hores, hi ha molts dies, hi ha finestres" per revertir la situació si el president Puigdemont volgués i que els socialistes no "perdran ni un minut de temps per intentar" que així sigui.