El 79,3% de les empreses no té previst canviar el seu domicili social

REDACCIÓ Actualitzada 20/10/2017 a les 13:14

Unes 1.300 pimes han traslladat la seua seu fora de Catalunya, segons una enquesta de Pimec

© Vista aèria del polígon industrial El Segre. SEGRE

Unes 1.300 pimes han decidit fins ara traslladar la seua seu social fora de Catalunya, el que suposa un 1% de les empreses catalanes de fins 250 treballadors, mentre que un altre 2,2 % s'ho planteja, segons una enquesta de Pimec sobre l’impacte del debat polític en el teixit empresarial.



L’enquesta, realitzada entre el 14 i el 18 d’octubre, revela que el 79,3% de les empreses no té al cap canviar el seu domicili social, un 15,7 % assenyalen que no ho saben i un 1,8 % no contesta.



Segons el sondeig, el 65% de les pimes catalanes assegura també que el debat polític actual no les afecta econòmicament, davant un 34 % que assegura que sí que els ha impactat negativament i un 1 % que afirma que li ha anat bé. Aquesta inquietud ha portat un 11% a afirmar que ja ha obert comptes bancaris fora de Catalunya i a un 13% a dir que ho pensa fer, mentre que un 23 % sent inquietud financera però no obrirà comptes fora i un 54 % no se sent inquiet en absolut.



El president de la patronal Pimec, Josep González, ha reclamat diàleg als polítics per evitar que el debat polític danyi encara més l’economia catalana i ha estat especialment crític amb el Govern del PP, al qual ha retret que hagi aprovat una norma per facilitar la sortida de seus socials d’empreses i "estimular" així el "desplaçament" de l’economia de Catalunya.