Escassa acollida de la crida a retirar diners, segons els bancs

E FE Actualitzada 20/10/2017 a les 12:59

L'acte de protesta ha estat convocat per Crida per la Democràcia, com a resposta a l'empresonament dels líders de l'ANC i Òmnium

© Ciutadanes en un caixer de Lleida ciutat a primera hora del matí. Lleonard Delshams

La crida feta per Crida per la Democràcia, plataforma vinculada a Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), a retirar aquest divendres diners en efectiu dels cinc principals bancs nacionals ha tingut una escassa acollida, segons han explicat a Efe fonts financeres.



Aquesta iniciativa cridava a retirar la quantitat que el consumidor volgués, preferentment entre les vuit i les nou del matí, i a destinar els diners a la compra setmanal, a fer un donatiu a una ONG o al consum propi. Alhora, instava els clients del Banc Sabadell i de CaixaBank a expressar el seu desacord amb la decisió de traslladar la seua seu social fora de Catalunya.

Segons Efe, la crida ha tingut poca acollida, ja que no s’han produït en general cues significatives davant de les oficines bancàries. Fonts financeres han assegurat que l’activitat a primera hora del matí ha estat l’habitual pròpia d’un divendres.



Aquesta acció promoguda per Crida per la Democràcia s’emmarca en la campanya iniciada per aquesta entitat contra l’empresonament dels presidents de l’ANC, Jordi Sánchez, i d’Òmnium, Jordi Cuixart.