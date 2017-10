Felip VI carrega contra "l'inacceptable intent de secessió"

Assegura que Catalunya "és i serà una part essencial" d’Espanya

El Rei ha assegurat avui que Catalunya "és i serà una part essencial" d’Espanya, les "legítimes institucions democràtiques" de la qual resoldran l’"inacceptable intent de secessió" dins del respecte a la Constitució.

Felip VI ha reafirmat la fortalesa de l’Estat davant del desafiament independentista durant el seu discurs en la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d’Astúries celebrada al Teatre Campoamor d’Oviedo.

El missatge l’ha pronunciat en presència del cap del Govern, Mariano Rajoy, i de les tres màximes autoritats de la UE, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, el del Consell Europeu, Donald Tusk, i el de l’Eurocambra, Antonio Tajani, que han recollit el Premi a la Concòrdia concedit a la UE.

"Cap projecte de futur no es pot construir basant-se a trencar la convivència democràtica. Cap projecte de progrés i llibertat no se sustenta en la desafecció, ni en la divisió, sempre dolorosa i esquinçadora de la societat, de les famílies i dels amics. I cap projecte no pot conduir a l’aïllament o a l’empobriment d’un poble", ha advertit el Rei davant del pla independentista.

La intervenció del cap de l’Estat ha estat la primera des del missatge extraordinari que va dirigir als espanyols el passat 3 d’octubre i arriba en vigília que el Govern aprovi l’aplicació de l’article 155 per posar fre al projecte de ruptura a Catalunya.

"Espanya ha de fer front a un inacceptable intent de secessió en una part del seu territori nacional i el resoldrà per mitjà de les seues legítimes institucions democràtiques, dins del respecte a la nostra Constitució i atenint-se als valors i principis de la democràcia parlamentària", ha proclamat el senyor Felipe en la seua al·locució.

Lluny que el desafiament independentista esqueixi el país, el Rei ha garantit que l’Espanya del segle XXI, "de la qual Catalunya és i serà una part essencial", s’ha de basar "en una suma lleial i solidària d’esforços, de sentiments, d’afectes i de projectes".

Una suma, ha prosseguit, que "continuï alimentant la nostra vocació universal, el nostre legítim orgull de pertànyer a la gran realitat democràtica que és Europa."

Don Felipe ha entaulat un paral·lelisme entre el projecte europeu i el d’una Espanya "consolidada en el desig sincer de convivència i d’entesa, en el respecte de les normes i de les regles de la democràcia, en reconèixer amb grandesa i generositat els errors del passat per no caure de nou en ells".

Apel·lant al que va ser la Transició, el Rei ha subratllat que la democràcia es va consolidar en una Espanya en la que tots els ciutadans, al marge de la seua procedència o ideologia, tinguessin "l’oportunitat de trobar el seu lloc en pau i llibertat, sense temors, ni pors de la imposició, ni l’arbitrarietat, allunyades, del rancor i les fractures."

Una Espanya "oberta i solidària" en la qual "poguessin reconèixer-se tots i cadascun dels espanyols" i en la qual els pobles que la integren "veiessin protegides, reconegudes i respectades les seues llengües, les seues cultures, les seues tradicions i les seues institucions".

Incidint en l’actual moment que viu el país, el senyor Felipe ha exhortat a tenir sempre presents aquests ideals, "com els que hi van ser en la raó de ser de la UE".

"Per això Europa, la Unió Europa, forma part de l’ésser d’aquesta Espanya i transciende als Estats amb respecte a totes les nostres identitats i sensibilitats. Una Unió que doni resposta a la modernitat, que indubtablement avança cap a una integració més gran i convergència. Aquest és el signe dels nostres temps, del món en què vivim," ha afirmat.

A la gala dels Premis que més càrrega política ha tingut dels últims anys, el senyor Felipe ha remarcat que "els espanyols no oblida, ni oblidaran", que la UE ha estat sempre un referent en l’origen i la consolidació de la democràcia.

Dirigint-se a Juncker, Tajani i Tusk, als quals ha agraït la seua presència al Teatre que simbolitza el compromís, el suport i la solidaritat de la institucions europees amb el sistema constitucional espanyol, els ha dit que "poden estar segurs" que la UE trobarà a Espanya "un país essencial de suport i lleialtat davant dels nous desafiaments que junts" s’han d’afrontar.

Un camí que ha de recórrer-se "acompanyats de la raó, la paraula i el respecte a les regles de convivència" i dels tres principis europeus "indissociables", com són la democràcia, els drets fonamentals i l’Estat de dret, ha destacat el Monarca.

Ha admès que en els temps "durs i difícils" que es travessen, és necessari "més que mai" reivindicar els principis democràtics en els quals se sustenta la convivència.

"Són temps per a la responsabilitat. Els nostres ciutadans ho mereixen. Uns ciutadans que desitgen conviure i progressar en pau i que diàriament ofereixen un exemple de sacrifici, entrega i compromís amb el seu país", ha conclòs.

A més de Rajoy, a la cerimònia han assistit a la cerimònia diversos ministres, el president d’Astúries, Javier Fernández, i el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mentre que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s’ha absentat.

Felip VI ha dedicat la primera part del seu discurs a parlar dels Premis Princesa d’Astúries i a reconèixer, un a un, la trajectòria dels guardonats, d’aquells ha dit sentir-se "profundament orgullosos".

No obstant això, ha dedicat les seues primeres paraules a expressar la seua solidaritat amb Galícia, Astúries, Castella i Lleó i també Portugal després dels incendis soferts en els últims dies.