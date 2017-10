Junqueras afirma que el Govern està preparat per implementar la independència

EFE Actualitzada 20/10/2017 a les 12:01

Assegura que ara mateix no manté "cap contacte amb el Govern espanyol"

© El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras. EFE

El vicepresident del Govern i líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest divendres que el Govern "està preparat per assumir les responsabilitats" derivades de la declaració d’independència quan s’aprovi, incloses les del pagament de les nòmines dels funcionaris i de les pensions. Junqueras ha indicat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que després de la declaració d’independència de Catalunya, si el Govern deixés de transferir els recursos que corresponen a la Generalitat, l’executiu català "està en disposició de garantir el pagament de les nòmines i de les pensions" i d’engegar la nova Administració tributària. Ha demanat, en aquest sentit, als catalans que tinguin "confiança" en la capacitat del Govern per "assumir les responsabilitats que corresponguin", encara que no ha aclarit quan podria aprovar el Parlament la declaració d’independència. "Sóc partidari de complir el mandat democràtic de la millor forma i en el menor temps possible", s’ha limitat a afirmar el vicepresident del Govern i líder d’ERC.



Junqueras, que ha estat rotund en indicar que ara mateix no manté "cap contacte amb el Govern espanyol", ha descartat en aquest sentit que el president Puigdemont pugui convocar unes eleccions catalanes anticipades. "Tenim un mandat molt clar obtingut en les eleccions del 27-S i reiterat amb el referèndum de l’1-O, per la qual cosa convocar unes eleccions no és la millor manera d’avançar", ha explicat abans de rebutjar "especular" sobre si es poden o no convocar els comicis "des del Govern del PP".



Sobre l’opinió que li mereix l’"acció directa" convocada per entitats sobiranistes consistent que els ciutadans retirin fons aquest matí de les principals entitats bancàries, Junqueras ha apuntat que, de la mateixa forma que el Govern "és respectuós amb la llibertat d’empresa, també ho és amb la llibertat de consum". Junqueras ha relativitzat l’"impacte" sobre les finances de la Generalitat que puguin tenir les "deslocalitzacions" d’empreses, ja que "no repercuteix ni en l’IVA, ni en l’IRPF ni tampoc en l’impost de societats".