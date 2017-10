JxSí i CUP esperen que es concreti el 155 per declarar la independència

Després que el Consell de Ministres es reuneixi demà || Tots dos grups es reuneixen per acordar com han d’aplicar el resultat del referèndum de l’1-O

Els grups de Junts pel Sí (JxSí) i la CUP al Parlament no decidiran sobre la declaració d’independència de Catalunya fins que l’Estat concreti quines mesures pensa adoptar per intervenir la Generalitat a l’empara de l’article 155 de la Constitució. Esperaran a la sessió del Consell de Ministres extraordinària prevista per demà dissabte, després que membres dels dos grups parlamentaris es reunissin ahir al matí per acordar com aplicar el resultat de la votació de l’1-O.

També van acudir al despatx de la presidenta de la Cambra catalana, Carme Forcadell, per verificar si es mantenia la convocatòria de la junta de portaveus prevista per dilluns. Fonts de la presidència del Parlament van indicar que no es modificarà llevat que hi hagi novetats o noves peticions dels grups parlamentaris.

ERC, per la seua part, va apuntar en aquesta mateixa línia. El diputat republicà Segri Sabrià va apuntar que “a partir de dissabte sabrem coses i, en funció d’aquestes, anirem ajustant el calendari”. No va fixar una data per aixecar la suspensió de la declaració d’independència: va assegurar que serà “quan considerem que sigui el millor moment” i va afegir que l’amenaça d’aplicar el 155 la situa “més a prop”.

“Si es fa realitat, no tindrem més remei que tirar endavant la declaració”, va apuntar. Val a recordar que el PDeCAT, soci de la coalició de JxSí, ja es va pronunciar dimecres passat a favor de declarar la independència si l’Estat recorria a l’article constitucional per intervenir l’autonomia de Catalunya (vegeu SEGRE d’ahir).