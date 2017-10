La Diputació de Lleida reclama la posada en llibertat de Sànchez i Cuixart

Aprova una declaració de suport consensuada per CiU, ERC i CUP que ha rebut els vots en contra del PSC i C's

La Diputació de Lleida ha aprovat en el ple d’aquest divendres una declaració de suport als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart , on s'exigeix la seva "immediata posada en llibertat" en considerar que se'ls acusa d'un delicte de sedició que és "injustificat".El text denuncia també "l'escassa qualitat democràtica d'un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials" i insta les institucions i organismes europeus a "reaccionar davant de la vulneració flagrant, per part de l'estat espanyol, dels principals fonaments d'un estat de dret, la manca de separació de poders i per garantir les llibertats bàsiques de la ciutadania europea".La moció ha estat impulsada pels grups de CiU, ERC i la CUP i ha rebut els vots en contra del PSC i C's (la representant del PP, Dolos López, no ha assistit al ple per motius personals).