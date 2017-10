La Guàrdia Civil busca documents de l'1-O al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat

Per ordre del jutge de Lleida que ahir va requerir agafar proves a la comissaria dels Mossos a la capital del Segrià

Atenció: la GC NO està al CTTI, almenys encara. Curiós (o no) com alguns mitjans de Madrid ja ho diuen i alguns d'aquí ho donen per bo. — Jaume Clotet (@jaumeclotet) 20 de octubre de 2017

La Guàrdia Civil buscarà aquest divendres documentació de l’1-O al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que els agents van deixar sense servei abans de la celebració del referèndum per impedir el vot telemàtic i el recompte.Fonts de la investigació han assegurat a Efe que el registre al CTTI és per ordre del titular-ne del jutjat d’instrucció número 4 de Lleida que ahir mateix també va requerir la Guàrdia Civil a personar-se a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de la capital del Segrià per obtenir els enregistraments de la centraleta de comunicacions i bolcar el contingut dels telèfons mòbils de dos comandaments.El jutge de Lleida manté en secret aquesta investigació, una de les que s’han obert en una vintena de jutjats catalans sobre la suposada passivitat dels Mossos a l’hora de complir les ordres del TSJC per impedir la votació de l’1-O, que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional.A les 9.00 hores,, afirmava al seu compte de Twitter que la Guàrdia Civil no s'havia personat, almenys encara, al centre de telecomunicacions: