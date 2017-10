La Guàrdia Civil busca proves que els Mossos d’Esquadra van col·laborar a Lleida amb l’1-O

Agents de paisà es personen a la comissaria de la policia autonòmica a la capital per accedir a les trucades d’aquell dia || Demanen els enregistraments de la centraleta i de tres mòbils, dos d’alts càrrecs

La Guàrdia Civil es va presentar ahir a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida per ordre del jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida per buscar informació sobre el seu paper en la celebració de l’1-O. Els investigadors sospiten que els Mossos no només no van fer res per evitar les votacions als centres, sinó que fins i tot haurien ajudat i col·laborat activament amb els organitzadors, segons van apuntar a aquest diari fonts pròximes a la investigació.

Agents de la Guàrdia Civil de paisà es van personar a la comissaria al voltant de les onze del matí per accedir als enregistraments de la centraleta de comunicacions de la policia catalana de Ponent durant la jornada del referèndum, unes hores abans i unes hores després, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A més, també van sol·licitar la bolcada d’informació de tres telèfons mòbils, dos dels quals de dos alts càrrecs dels Mossos i el tercer, d’un agent, així com documentació complementària, com els fulls de servei que tots els agents omplen diàriament. L’objectiu seria saber quins efectius van treballar el passat 1 d’octubre, quines tasques van exercir, les ordres que van rebre i com estaven repartits pel territori d’actuació de la comissaria lleidatana.

El titular del jutjat d’Instrucció 4 ha actuat d’ofici, és a dir, sense que hi hagi una denúncia prèvia. Es dóna la circumstància que aquest mateix jutjat és el que va rebre una querella de diverses persones que van resultar ferides per les càrregues policials en tres col·legis de Lleida, presentada pel col·lectiu Advocacia per la Democràcia, i que està en fase de ratificació.

L’actuació d’ahir la van efectuar sis agents de la Guàrdia Civil acompanyats d’un secretari judicial. Van entrar a la comissaria a les onze del matí i la seua tasca es va prolongar fins a les 22.10 hores. La investigació va començar dimecres i s’espera que s’allargui fins avui.

D’altra banda, dimarts passat la Guàrdia Civil també es va personar a la seu central del 112 a Reus per tal de buscar informació sobre l’1-O. Ho van fer per ordres d’un jutjat de Gandesa que té oberta una investigació arran de la denúncia d’un particular per la suposada “inacció” dels Mossos d’Esquadra durant el referèndum del passat 1 d’octubre.

Fiscalia no recorre la llibertat de Trapero però vol que sigui apartat

La Fiscalia de l’Audiència Nacional va decidir no recórrer la interlocutòria per la qual la jutge va decretar dilluns la llibertat amb mesures cautelars per al major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Tanmateix, “reavaluarà novament” la procedència de sol·licitar altres mesures a les ja imposades, cosa que no exclou tornar a demanar el seu empresonament una vegada s’ampliï la investigació per sedició que hi ha oberta contra ell. La Fiscalia també demanarà a la Generalitat que aparti Trapero dels Mossos. La Fiscalia de Barcelona va anunciar que deixarà d’enviar fiscals a conferències o classes del centre formatiu de la policia catalana per la manera d’abordar els operatius policials de l’1-0.