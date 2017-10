Protesta pels Jordis traient diners de bancs

L’ANC i Òmnium han convocat per aquest divendres una protesta per l’empresonament dels seus president, Jordi Sànchez i Jordi Cruixart, demanant que es treguin diners, prioritàriament entre les 8 i les 9 hores, dels cinc principals bancs, i en el cas de ser client del Sabadell o CaixaBank, queixant-se pel trasllat de les seus. A més, l’ANC contractarà 14 autobusos, que sortiran de diferents localitats, per facilitar l’assistència de lleidatans a la manifestació de demà a Barcelona.