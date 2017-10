Albiol veu un "encert" no convocar eleccions fins que estigui "tot ordenat"

Aplaudeix que es descarti convocar unes eleccions el proper mes de gener, "com volia Ciutadans"

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha celebrat les mesures anunciades pel president del Govern, Mariano Rajoy, per aplicar l’article 155 i ha considerat "un encert" que no es convoquin eleccions fins que sigui "tot ordenat" i Catalunya "instal·lada en la normalitat".

En roda de premsa després de la reunió de la junta directiva del PPC a Viladecans (Barcelona), Albiol ha expressat el seu suport al paquet de mesures anunciades per Rajoy perquè, al seu parer, és "la millor garantia de tornar a trobar com més aviat millor la normalitat en l’autogovern de Catalunya".

El líder del PPC ha reconegut que la decisió de Rajoy ha estat "difícil i complicada" i també "molt dura", però l’ha considerat necessària "després de mesos de descontrol polític i institucional que han portat a Catalunya a una crisi econòmica i social".

Para García Albiol, és "un encert" que Rajoy hagi decidit no convocar eleccions "fins que Catalunya estigui instal·lada en la normalitat des del punt de vista institucional" i "ho tinguem tot ordenat".

En aquest sentit, ha aplaudit que es descarti convocar unes eleccions el proper mes de gener, "com volia Ciudadanos", perquè al seu parer aquests comicis "no s’haurien celebrat en un clima de normalitat democràtica".

Para García Albiol, "per sobre dels interessos electorals, que són legítims, ara estan els de país", que segons la seua opinió exigeixen "aixecar catifes de la Generalitat, posar ordre en com gasten els diners o posar punt final a les subvencions milionàries a entitats separatistes".

"Celebrem la claredat d’idees per part de Rajoy", ha asseverat García Albiol, que creï necessari que els mitjans de comunicació que depenen de la Generalitat "siguin mitjans públics i no instruments d’agitació a favor de l’independentisme" i que els màxims responsables de la seguretat "entenguin que la policia està per rebre instruccions del poder judicial i que han de fer el seu treball més enllà de simpaties polítiques".

Per al dirigent del PPC, abans de convocar eleccions autonòmiques també és important impedir que la Generalitat "tiri els diners en ambaixades a l’estranger per vendre la imatge de Catalunya independent i destini milions d’euros a entitats" que es dediquen a promoure l’independentisme, així com "recuperar la confiança de les empreses que estan marxant de Catalunya".

"Ara tindrem un govern tècnic de transició, que el que farà és gestionar aquesta situació d’anormalitat institucional i política", ha afegit García Albiol, que està convençut que "a curt termini" hi haurà "moments d’intensitat d’agitació al carrer" que remetran així que passin els mesos i proveïdores i empreses vegin que hi ha un executiu "que fa les coses seriosament".

Albiol ha apuntat a més que caldrà veure la reacció de tots els càrrecs de confiança que no són consellers, "perquè la dignitat és una cosa però cobrar la nòmina a final de vegada és una altra".

El líder del PPC ha defensat que el seu partit està "fent el que necessita Catalunya i Espanya", malgrat les "pressions, amenaces i insults" que preveu que els seus càrrecs públics rebran.