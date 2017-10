Cessament del Govern, limitació del Parlament i eleccions en 6 mesos amb el 155

El Govern proposarà al Senat de cessar el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, i tots els consellers, limitar les funcions del Parlament català i que el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy, assumeixi les competències per convocar eleccions autonòmiques en un termini de sis mesos.



A l’empara de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, aquestes són les principals mesures aprovades avui per Consell de Ministres, reunit en sessió extraordinària, i que es plantejaran per a la seua aprovació en el ple del Senat, presumiblement a finals de la propera setmana.



Rajoy ha comparegut al Palau de la Moncloa per donar compte d’aquestes mesures, amb les quals el Govern pretén restaurar l’ordre constitucional i l’Estatut d’Autonomia.



La proposta inclou cessar Puigdemont i el seu vicepresident, Oriol Junqueras, així com a tots els membres del Consell de Govern, i que l’exercici de les esmentades funcions s’encarregui als òrgans i autoritats que creï o designi el Govern, encara que la idea és que les competències les assumeixin els ministres. A més, el Govern limitarà les funcions del Parlament català perquè la Cambra no pugui proposar candidat a la Presidència de la Generalitat i que no pugui celebrar el debat i votació d’investidura. Segons Rajoy, les facultats de control recauran en l’òrgan que designi el Senat i el Parlament no podrà adoptar iniciatives contràries a la Constitució ni a l’Estatut, mentre que el Govern tindria un termini de 30 dies per exercir el seu dret a veto.



El parlament de Catalunya, segons Rajoy, exercirà la funció representativa que té encomanada "per garantir el ple respecte a l’Estatut i la Constitució". Rajoy assumeix en persona la competència de dissoldre el parlament català i de convocar eleccions autonòmiques, i espera fer-ho en un termini de sis mesos.