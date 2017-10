El PP demana als espanyols que confiïn en el Govern, que actua "carregat de raons"

Actualitzada 21/10/2017 a les 18:38

El Partit Popular ha demanat avui als espanyols que confiïn en l’actuació del Govern, que està "carregat de raons" per haver decidit aplicar l’article 155 de la Constitució per tornar "la legalitat Constitucional i estatutària" a Catalunya. Així ho ha reclamat en roda de premsa el coordinador general del partit, Fernando Martínez-Maíllo, qui ha recalcat que el Govern està complint la seua "obligació" de tornar l’esmentada legalitat, i compta amb el suport de PSOE i Ciutadans, que juntament amb el PP, ha recalcat, suposen gairebé el 75 % de la representació en el Parlament espanyol.



Maíllo també ha assenyalat que l’objectiu últim d’aquestes mesures és la convocatòria electoral a Catalunya, però ha subratllat que l’esmentada convocatòria s’ha de fer precisament dins de la legalitat constitucional i estatutària, i no fora d’aquest marc; per això l’ordre necessari de les actuacions és el de primer tornar a la llei i després celebrar comicis.