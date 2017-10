El Govern treu al Parlament la facultat de proposar candidat a Generalitat

Totes les iniciatives parlamentàries seran supervisades des de Madrid

El Govern proposarà al Senat que una de les mesures a aplicar-ne a Catalunya complint l’article 155 de la Constitució sigui que el president del Parlament no pugui proposar candidat a la presidència de la Generalitat i que la Cambra catalana no podrà celebrar el debat i votació d’investidura.

Aquesta és una de les mesures anunciades en roda de premsa pel president del Govern, Mariano Rajoy, després del Consell de Ministres que ha aprovat l’aplicació de l’article 155.

Segons Rajoy, les facultats de control recauran en l’òrgan que designi el Senat i el Parlament no podrà adoptar iniciatives contràries a la Constitució i a l’Estatut, mentre que el Govern tindria un termini de 30 dies per exercir el seu dret a veto.

El parlament de Catalunya, segons Rajoy, exercirà la funció representativa que té encomanada "per garantir el ple respecte a l’Estatut i la Constitució".

Segons el text de l’acord adoptat pel Govern "no seran d’aplicació les funcions de control" respecte de les autoritats designades per al desenvolupament i execució de les mesures aprovades pel Senat.

"Les facultats de seguiment i control sobre les mateixes correspondran exclusivament a l’òrgan que designi a tal efecte el Senat", aferma el text.

Sobre les propostes de resolució per impulsar l’acció política o i les declaracions institucionals "no podran dirigir-se" a les autoritats al comandament de la Generalitat i hauran, en qualsevol cas, de ser conformes amb la Constitució, l’Estatut i les resolucions del Tribunal Constitucional, "així com al pressupost, objecte i finalitat de les presents mesures, mancant de qualsevol validesa i efecte en un altre cas".

El Parlament de Catalunya continuarà exercint la seua potestat legislativa i d’organització pròpia, si bé no podrà tramitar iniciatives que resultin contràries a les presents mesures, ni al seu pressupost, objecte i finalitat.

Per garantir-ho, les seues iniciatives hauran de ser remeses per la Taula del Parlament "a l’autoritat que es designi a tal efecte pel Govern de la Nació, perquè aquesta manifesti, en el termini de 30 dies, la seua conformitat o no a la tramitació".

En aquest sentit, no podran sotmetre’s a debat i votació les iniciatives i esmenes "mentre que l’autoritat que es designi a tal efecte no hagi expressament atorgat la seua conformitat o, en el seu defecte, no hi hagin transcorreguts els 30 dies des de la seua comunicació".

"Denegada expressament la conformitat per part de l’autoritat designada pel Govern de la Nació, quedaran suspesos tots els tràmits parlamentaris subsegüents", assenyala l’acord.