Els Jordis defensen que les protestes van ser pacífiques

Sànchez al·lega “constants esforços” perquè fossin així en el seu recurs judicial || La Diputació n’exigeix l’alliberament immediat

El líder de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, va al·legar ahir davant de l’Audiència Nacional els seus “constants esforços” per garantir que la concentració davant del departament d’Economia fos pacífica, i tant la seua defensa com la de Jordi Cuixart, líder d’Òmnium Cultural, van al·legar que per a ells “hauria sigut més fàcil” provar d’evitar els registres. Les defenses de

La Diputació de Barcelona considera la decisió d’empresonar els Jordis “molt desproporcionada”

i Cuixart van presentar davant de la sala penal de l’Audiència el recurs d’apel·lació contra la decisió de la jutge Carme Lamela d’enviar-los a presó preventiva en la causa que els investiga per sedició pel suposat setge a la Guàrdia Civil quan registrava el departament d’Economia el 20 de setembre passat.

D’altra banda, la Diputació va aprovar una declaració de suport a Sànchez i Cuixart, en la qual s’exigia la seua “immediata posada en llibertat” al considerar “injustificat” que se’ls acusi de sedició. El text denuncia “l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials” i insta les institucions europees a “reaccionar davant de la vulneració flagrant dels fonaments d’un estat de dret, la falta de separació de poders i per garantir les llibertats bàsiques de la ciutadania europea”. La moció, que va ser consensuada per PDeCAT, ERC i la CUP, va rebre els vots en contra del PSC i Cs.

Dolores López (PP) i el diputat d’Unitat d’Aran, Francés Boya, no van assistir al ple. Enric Colom (PSC) va dir que Sánchez i Cuixart “van traspassar els límits” de la llibertat d’expressió i van cometre un delicte i va reiterar que en un estat democràtic no es pot qüestionar la separació de poders ni la independència judicial. Ángeles Ribes (Cs) veu un intent de voler polititzar la justícia i de mentir perquè “no s’acusa ningú per les seues opinions sinó per impedir l’actuació de l’autoritat judicial”.

A més, la Diputació de Barcelona va aprovar un document en el qual fa una demanda d’“alliberament immediat” per als Jordis. Asseguren que és una decisió “molt desproporcionada” i impulsada per la Fiscalia.