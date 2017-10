“Hi ha hagut un inacceptable intent de secessió”, diu el rei

Tusk assegura que la violència no resol res i que el “millor és el diàleg” || Rajoy lloa el suport que ha rebut de la Unió Europea

El rei Felip VI va subratllar ahir que Espanya “ha de fer front a un inacceptable intent de secessió en una part del seu territori nacional”, i que “el resoldrà per mitjà de les seues legítimes institucions democràtiques, dins del respecte a la nostra Constitució i atenint-se als valors i principis de la democràcia parlamentària”. En el seu discurs durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d’Astúries (vegeu pàgina 29), el cap d’Estat es va referir així a la situació de Catalunya.

Per la seua banda, els líders de les institucions europees van transmetre un missatge nítid de suport a la democràcia espanyola i a l’Estat de dret davant d’“el repte independentista”. El gest del president de la Comissió Europea (CE),

Jean-Claude

Juncker; el de l’Eurocambra, Antonio Tajani, i el del Consell Europeu, Donald Tusk, d’acudir a Oviedo per recollir el guardó va ser agraït pel rei a l’entendre que simbolitza “el suport” a Espanya davant de la situació actual.

Tusk va reafirmar que “la violència no resol res” i que el diàleg “sempre és millor que el conflicte”. Per la seua part, Juncker, va assenyalar que “la força del dret” és la força de la Unió Europea i que Tajani va avisar que el “valor del consens” és un “bé” que no s’ha de posar en risc.

Pel seu costat, el president del Govern central, Mariano Rajoy, va agrair el suport “lògic” que li van donar a la cimera a Brussel·les (vegeu la pàgina 28) els líders de la UE a la seua defensa de la legalitat davant els independentistes. “És molt lògic, perquè la UE es basa en principis bàsics com la llei”, va dir.

Finalment, la primera ministra britànica, Theresa May, va insistir que “la gent ha de respectar l’Estat de Dret i defensar la Constitució espanyola”.