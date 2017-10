Iceta insisteix a convocar eleccions o anar al Senat per a un pacte d’Estat

A twitter

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha insistit avui que es convoquin eleccions a Catalunya per donar una sortida al conflicte català o bé que el Govern acudeixi al Senat per oferir un "pacte d’estat per Catalunya".

Iceta ha fet aquesta afirmació mitjançant el seu compte de Twitter, en la que assegura: "Sortir de la legalitat era provocar el xoc de trens. Per evitar-ho: convocar eleccions o anar al Senat per oferir Pacte d’Estat x Catalunya".

L’anunci del líder del PSC és la seua primera reacció després de la celebració d’un Consell de Ministres extraordinari en la qual s’han acordat les mesures concretes en aplicació de l’article 155 de la Constitució per fer front a l’actuació del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.