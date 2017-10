Investiguen les trucades de Trapero, Sànchez i Cuixart

Plantada de policies estatals i Fiscalia al nou curs acadèmic dels Mossos || Ovació al major, sense medalles de la Policia Nacional

La jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela va ordenar ahir a la Guàrdia Civil que investigui les trucades del major dels Mosssos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Concretament, vol que s’identifiquin els números i s’investigui l’intercanvi de trucades entre ells, els missatges de text i una altra informació rellevant per al cas que els investiga per sedició. Així mateix, Lamela vol que s’indagui en els comptes de Sànchez i Cuixart. Els tres van declarar dilluns acusats d’un presumpte delicte de sedició després de les concentracions del 20 de setembre passat durant el registre de la Guàrdia Civil de la conselleria d’Economia. La jutge va decretar l’ingrés a presó de Sànchez i Cuixart, mentre que va deixar en llibertat amb càrrecs Trapero, a qui va retirar el passaport.

De fet, el reconeixement al major de Mossos va marcar ahir la inauguració del curs acadèmic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Trapero va acaparar l’atenció dels periodistes i dels assistents, malgrat que va voler mantenir-se en un segon pla. L’exdirectora de l’ISPC Núria Aymerich es va saltar el protocol i li va dedicar la distinció que acabava de rebre. En aquell moment, els assistents es van posar dempeus i amb un esclat d’aplaudiments li van mostrar el seu suport. A l’acte no va assistir cap representant de la Guàrdia Civil ni de la Policia Nacional, així com tampoc de la Fiscalia, malgrat que havien estat convidats com altres anys. Sobre això, el director general dels Mossos, Pere Soler, va assenyalar que “si algú no vol venir és perquè s’exclou, no perquè no el convidem”. Una altra mostra de les tenses relacions amb els cossos policials de l’Estat és que Trapero va assistir ahir a la inauguració, el seu primer acte públic després de la seua última declaració a l’Audiència Nacional, sense les condecoracions policials que li havien atorgat Guàrdia Civil i Policia Nacional.

Registren el Centre de Telecomunicacions



La Guàrdia Civil va entrar ahir a la seu del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat a la recerca de correus electrònics d’un comandament dels Mossos d’Esquadra de Lleida, segons van informar fonts judicials i del CTTI. L’acció s’emmarca dins de la causa secreta que investiga el Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida per suposada inacció de la policia autonòmica en fets de l’1 d’octubre, en la qual el magistrat ha oficiat a la Guàrdia Civil que busqui els correus electrònics d’un comandament de la comissaria de Ponent de Mossos. Cinc agents van arribar sense uniforme a les 10.00 hores en un vehicle sense retolar i un d’ells es va identificar amb una placa. Allà van romandre durant més de quatre hores. Aquest registre es va dur a terme només un dia després que la Guàrdia Civil es personés en la comissaria de Ponent dels Mossos per obtenir les dades de les comunicacions de dos comandaments del cos i un agent que van participar en la coordinació del dispositiu del referèndum de l’1-O.