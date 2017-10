La CUP proposa la proclamació immediata de la independència després del "cop d'estat"

Adverteix que la mobilització popular "és i continuarà sent la nostra principal força"

El diputat de la CUP en el Parlament Carles Riera ha assegurat que l’"única resposta possible" per "restablir" la democràcia a Catalunya després del "cop d’Estat" que segons el seu parer suposa l’aplicació del 155 de la Constitució és la "proclamació immediata" de la independència i de la "república catalana".

En declaracions en la manifestació en el centre de Barcelona per exigir la llibertat dels presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, el diputat de la CUP ha opinat que les mesures del 155 proposades avui suposen un "cop d’Estat".

Per "restablir" la democràcia a Catalunya després d’aquest "cop d’Estat", Riera ha afirmat que l’"única resposta possible" és la "proclamació immediata" de la independència i de la "república catalana".

Segons Riera, amb l’aplicació del 155 el Govern de Mariano Rajoy demostra que no té cap "voluntat de diàleg" amb la Generalitat de Catalunya i que "només" aposta per la "repressió" per resoldre el conflicte català.

A més, ha subratllat que el "marc constitucional espanyol és ja inexistent, no és un marc que pugui acollir cap tipus de solució política ni del dret d’autodeterminació de Catalunya, amb la qual cosa és imprescindible crear un nou marc com el de la república catalana".

Riera ha indicat que la mobilització popular "és i continuarà sent la nostra principal força" i, en aquest context, ha cridat a la unitat de les forces polítiques, socials i sindicals per defensar les institucions de Catalunya.