La DUI tindrà data dilluns i pot coincidir amb l'aprovació del 155

La junta de portaveus convocarà la sessió del Parlament i s’estudia el 27, quan es reunirà el Senat || Mas i la CUP discrepen sobre unes eleccions imposades

La junta de portaveus del Parlament fixarà dilluns vinent la data del ple en el qual Junts pel Sí (JxSí) i la CUP preveuen votar la declaració unilateral d’independència (DUI), a l’espera que demà el Consell de Ministres concreti l’abast de l’article 155 de la Constitució. Fonts sobiranistes van apuntar que aquest ple podria coincidir amb la sessió del Senat, prevista per al 27 d’octubre i en la qual es votarien les mesures derivades de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

La reunió de la junta de portaveus, convocada ahir per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja estava prevista després que aquesta setmana quedés en suspens el ple que s’havia de celebrar els dies 18 i 19 d’octubre. JxSí i la CUP encara no han comunicat quin tipus de sessió preveuen celebrar. Així, les formacions independentistes estudien la possibilitat que la declaració d’independència s’aprovi en el debat de política general o bé en un ple monogràfic, perquè tots dos permeten proposar una resolució sense alterar l’ordre del dia. La Mesa es reunirà dimarts al matí per aprovar l’ordre del dia definitiu.

La preparació d’aquest ple avança mentre que ja es dóna pràcticament per segur que l’aplicació de l’article 155 inclourà la convocatòria d’eleccions autonòmiques a Catalunya. Rajoy no s’ha pronunciat sobre això, però tant des del PSOE com des de Ciutadans s’ha apuntat a la convocatòria de comicis per elegir un nou Parlament al gener.

La hipòtesi, cada vegada més tangible, que es convoquin unes eleccions catalanes forçades des de Madrid genera indignació unànime al si de l’independentisme, encara que hi ha diversitat de posicionaments sobre com reaccionar davant d’aquesta situació.

Mentre que la CUP i altres sectors de l’independentisme advoquen per boicotejar unes eleccions convocades a través de la invocació de l’article 155, altres veus sobiranistes, sobretot al PDeCAT, no ho veuen tan clar. En aquest sentit, destaquen les declaracions de l’expresident de la Generalitat, Artur Mas, que ha advertit que seria “letal per a Catalunya” que l’Estat forcés eleccions i els partits independentistes no s’hi presentessin.