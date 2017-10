Milers de persones, amb el Govern al capdavant, protesten a Barcelona contra el 155

Exigeixen també la llibertat de Sànchez i Cuixart

Milers de persones, amb el president de la Generalitat i el Govern al capdavant, es manifesten en el centre de Barcelona en contra de la decisió del Govern d’aplicar l’article 155 a Catalunya i per demanar la llibertat dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

Amb crits d’"independència" i "llibertat", la concentració convocada per la Taula per la Democràcia, de la que formen part l’ANC i Òmnium, discorre sota el lema "En defensa dels drets i les llibertats", i se celebra poques hores després que el Govern hagi anunciat la seua proposta d’aplicar l’article 155 de la Constitució, que implicaria el cessament del president Carles Puigdemont, del vicepresident Oriol Junqueras i del Govern en ple, amb un horitzó electoral a Catalunya de màxim sis mesos.

Puigdemont, Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, diversos consellers i dirigents independentistes s’han ubicat a la segona capçalera de la manifestació, ja que han estat precedits per una altra, a l’altura de la Gran Via, amb els representants de les entitats sobiranistes, com el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri.