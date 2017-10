Podem acusa a Rajoy d’incendiar Espanya i Catalunya en suspendre la democràcia

Manifesta que és un "dia terrible per a la democràcia"

El secretari d’Organització de Podemos, Pablo Echenique, ha acusat el president del Govern, Mariano Rajoy, i el PP d’"incendiar" Espanya i Catalunya convocant "eleccions per la força" en funció aplicació de l’article 155 de la Constitució, la qual cosa suposa -ha dit- "suspendre la democràcia".

En roda de premsa per valorar les mesures anunciades per Rajoy, Echenique ha dit que avui és un "dia terrible per a la democràcia", en el que qualsevol demòcrata està "commocionat" i "amb els cabells de punta" per la "deriva" que està prenent la situació "capitanejada pel cap del partit més corrupte d’Europa" i "avalada pel bloc monàrquic de PP, PSOE i Ciutadans".

Segons Echenique, s’està "posant en perill la convivència al nostre país i empenyent Catalunya fora d’Espanya.

"Quan el Senat aprovi les mesures anunciades per Rajoy es donarà la situació que governarà a Catalunya el partit que en les eleccions autonòmiques va aconseguir el 8,5 per cent dels vots", ha subratllat el número dos de Podemos després d’acusar a Rajoy de "trencar els consensos" i els pactes territorials i de convivència del 78.

Podem debatrà en la seua executiva els seus pròxims passos davant de l’aplicació del 155, segons ha dit Echenique, però de moment llancen una crida a la "calma" i demanen al PP que si hi ha mobilitzacions "si us plau no ordeni d’agredir persones pacífiques".