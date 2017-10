PP i PSOE pacten convocar eleccions i prendre el control de TV3 i els Mossos

El Consell de Ministres concretarà avui quines mesures adoptarà a l’empara de l’article 155 de la Constitució, però els socialistes ja s’han avançat a dir que, a redós del pacte amb el PP, el Govern convocarà eleccions a Catalunya al gener i prendrà el control de TV3 i els Mossos. El Senat donarà llum verda a les mesures el dia 27.

A poques hores perquè el Consell de Ministres activi avui per primera vegada en 39 anys de Constitució l’article 155 amb el paquet de mesures que ha consensuat amb el PSOE i Cs, la data de les eleccions a Catalunya amb què culminaria aquesta intervenció podria estar ja acordada per al gener. El president del Govern, Mariano Rajoy, no es va pronunciar, però tant des del PSOE com des de Ciutadans s’apunta clarament a comicis al gener, i hi ha fins i tot qui afina més i fixa el dia 28.

Encara que el portaveu del Govern central, Íñigo Méndez de Vigo, considera “prematur parlar de la data”, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar que ell mateix va pactar amb Rajoy dimecres a Moncloa el dia. L’exministra socialista Carmen Calvo va confirmar també un pacte en aquesta línia entre Rajoy i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, amb l’horitzó del gener.

Des de Brussel·les, Rajoy va subratllar que a Catalunya s’ha arribat a “una situació límit” que obliga el seu Executiu a actuar i va confessar tenir la sensació que “és el que es pretenia per part d’alguns”, en al·lusió als dirigents independentistes. En roda de premsa després del Consell Europeu, va subratllar que l’objectiu fonamental de les mesures, amb un límit temporal que va dir que no està determinat, és tornar al compliment de la llei i a la normalitat institucional després d’haver arribat a una situació en la qual es “colpeja la llei” i es “liquida l’Estat de dret”. Va insistir que la situació actual d’inestabilitat a Catalunya pot afectar greument el creixement econòmic i la creació d’ocupació per culpa de les “decisions irresponsables” de polítics que “han estat incapaços d’estar a l’altura”.

Calvo, tanmateix, va revelar algunes mesures que el Govern central pot posar en marxa en virtut de l’article 155 de la Constitució per intervenir l’autogovern català i aquestes podrien implicar prendre el control dels Mossos d’Esquadra i de TV3. Calvo va dir que els mitjans i les forces de seguretat “han de ser neutrals” i complir l’Estatut i la Constitució. També va remarcar que “reposar la normalitat” a Catalunya “es tradueix en les urnes”.



El 155



1. Si una Comunitat Autònoma no complís les obligacions que la

Constitució o altres lleis li imposin, o actués de manera que atempti

greument a l’interès general d’Espanya, el Govern, previ requeriment

al President de la Comunitat Autònoma i, en el cas de no ser

atès, amb l’aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar

les mesures necessàries per obligar aquella al compliment forçós de

les esmentades obligacions o per a la protecció de l’esmentat interès

general.

2. Per a l’execució de les mesures previstes en l’apartat anterior, el

Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats

Autònomes.

“L’article 155 no pressuposa utilitzar la força”

Tampoc no implica la suspensió de l’autonomia, però obre un ventall de mesures

El Govern central activarà avui l’article 155 de la Constitució, que no suposa suspendre l’autonomia, però que obre un ampli ventall de mesures que podrien fins i tot suposar la suspensió directa del president o els seus consellers. El president del Govern popular, Mariano Rajoy, va afirmar ahir que no està previst ni tan sols el límit temporal de l’aplicació i va remarcar que “no pressuposa utilitzar la força”. Va qualificar l’aplicació de l’article de “mesura d’última instància” i va insistir que ha intentat “per tots els mitjans” no haver de recórrer a aquest instrument legal.

Aquest article no ha arribat a aplicar-se mai, només l’any 1989 es va activar quan el govern canari es va negar a acceptar la supressió d’aranzels que implicava l’adhesió a la Comunitat Econòmica Europea. Felipe González va enviar un requeriment previ al llavors president canari, Lorenzo Olarte, i el va amenaçar de retirar-li les competències. Després de 9 mesos de negociació van arribar a un acord i l’article no es va aplicar.

El 155 consta a penes de dos punts, no ha estat desenvolupat per llei i és prou ambigu com perquè permeti diferents nivells de duresa. Des del Govern central s’insisteix que amb la seua aplicació es pretén la “tornada a la legalitat del Catalunya”.

Després de l’activació pel Consell de Ministres, la Mesa del Senat es reunirà avui i està previst que fixi per al dia 27 d’aquest mes la votació de la proposta de l’Executiu central, que necessita una majoria absoluta. Prèviament es crearà una comissió per debatre el text i donarà a Carles Puigdemont un termini d’al·legacions i fins i tot podrà acudir a la cambra per defensar la seua postura.