Puigdemont crida al Parlament a decidir sobre l'intent de "liquidar" l'autogovern

Afirma que és "el pitjor atac a les institucions" democràtiques de Catalunya des dels temps de Franco

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat avui que demanarà el Parlament que celebri un ple per decidir sobre l’"intent de liquidar" l’autogovern català, que ha definit com "el pitjor atac les institucions" democràtiques de Catalunya des dels temps de Franco.



Des del Palau de la Generalitat, Puigdemont ha llegit una declaració institucional en resposta a les mesures aprovades avui pel Consell de Ministres, que en virtut de l’article 155 de la Constitució plantejarà al Senat cessar a tot l’executiu català, limitar les funcions del Parlament i que el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy, assumeixi les competències per convocar eleccions catalanes en sis mesos.



Puigdemont ha evitat referir-se a la "declaració formal de la independència" que, a la seua última carta a Rajoy, va anunciar que podria votar el Parlament si es rebutjava obrir un diàleg, però sí que ha fet una crida a la cambra catalana a decidir els pròxims passos a donar.



El president de la Generalitat ha dit ser "conscient" de l’"amenaça que pesa sobretot el poble de Catalunya si l’Estat perpetra el seu propòsit liquidador".



"Ens hem de conjurar per tornar a defensar les nostres institucions com hem fet sempre, de manera pacífica i civilitzada, però carregats de dignitat i de raons", ha assenyalat.



Per això, ha anunciat: "Demanaré el Parlament que fixi la convocatòria d’una sessió plenària on els representants de la sobirania ciutadana, els escollits pels vots dels ciutadans, debatem i decidim sobre l’intent de liquidar el nostre autogovern i la nostra democràcia i actuem en conseqüència".



Segons Puigdemont, "la humiliació que pretén el Govern espanyol fent-se tutor de tota la vida pública catalana, des del Govern fins els mitjans de comunicació públics, és incompatible amb una actitud democràtica i se situa fora de l’estat de dret", perquè implica "una forma de govern no escollida pels ciutadans i sense una majoria parlamentària que ho avali".



Puigdemont ha titllat Rajoy de "cabdill" quan ha recordat que va liderar una "infame recollida de firmes contra Catalunya" en ple debat sobre l’Estatut de 2006, que va acabar sent retallat amb una "vergonyosa sentència del Tribunal Constitucional".



"Sense passar per les urnes, amb un suport escàs i en contra de la voluntat de la majoria, el Govern de Mariano Rajoy vol nomenar un directori perquè teledirigeixi des de Madrid la vida de Catalunya", ha denunciat Puigdemont, que ha lamentat que totes les seues propostes de "diàleg" dirigides a l’Estat han tingut "el silenci o la repressió" com a resposta.



Avui, ha agregat, el Govern central, amb el "suport" de socialistes i Ciutadans, ha donat un "cop de porta al clamor" pel diàleg i ha "emprès el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat".



Per a Puigdemont, el Govern de Rajoy, "menyspreant la voluntat popular" expressada en les eleccions catalanes de 2015, s’ha "autoproclamat de manera il·legítima el representant de la voluntat dels catalans".



Puigdemont ha recordat que "la Generalitat no és una institució que naixi amb la Constitució espanyola actual", encara que "no és la primera vegada que, també amb el concurs del Rei, les institucions catalanes reben un cop per part de l’Estat espanyol amb tal de rebaixar-les, reorientar-les o directament suprimir-les".



Però cada vegada, ha dit, el poble català "s’ha sobreposat més fort i més determinat" per assolir "més cotes d’autogovern".



Puigdemont ha utilitzat també el castellà per dirigir un "missatge als demòcrates espanyols", a qui ha advertit que "el que està aconseguint Catalunya és directament un atac a la democràcia que obre la porta a altres abusos de la mateixa índole en qualsevol part, no només a Catalunya."



"Criminalitzar el dissident, negar la realitat i alçar murs de legalitats davant de les finestres de la voluntat ciutadana. Si triomfa tot això, el mal a la democràcia i per tant als ciutadans serà molt sever i comportarà un retrocés monumental. No hem de permetre que això ocorri", ha subratllat.



També ha volgut adreçar-se en anglès al conjunt de ciutadans europeus per alertar que "si els valors fundacionals europeus estan en risc a Catalunya, també ho estaran a Europa" i afirmar que "decidir democràticament el futur d’una nació no és un crim".