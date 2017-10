Rivera defensa eleccions el 28 de gener i rebutja una gestora "sine die"

Diu que "per a nosaltres l’objectiu és una sortida democràtica"

El líder de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, ha defensat una eleccions "legals, democràtiques i autonòmiques" a Catalunya per a finals de gener -ha citat el dia 28- amb l’objectiu de "restablir la democràcia" després de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i ha rebutjat una gestora "sine die" per governar la Generalitat.

"Per a nosaltres l’objectiu és una sortida democràtica, no és estar amb una gestora de govern sine die i sense termini, s’ha de delimitar i com més aviat millor convocar eleccions", ha apuntat en roda de premsa a la seu del partit a Barcelona.

Rivera ha fet aquesta valoració després de la compareixença en la qual el president del Govern, Mariano Rajoy, ha detallat els objectius de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya, així com algunes de les mesures que es traslladaran al Senat, com la convocatòria d’eleccions en el termini de sis mesos i el cessament del Govern.

Rivera ha admès que si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, es comprometés avui mateix a convocar unes eleccions autonòmiques "sense boicots" s’hauria de replantejar l’aplicació de l’article 155, però ha assegurat que aquesta opció "no sembla realista" ateses les últimes actuacions de l’executiu català.