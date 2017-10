L’alcalde de Lleida no "comparteix" la sortida de Parlon de l’executiva del PSOE

Àngel Ros "respecta" la decisió de l’alcaldessa de Santa Coloma

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha assegurat aquest diumenge que "respecta" tot i que no "comparteix" la decisió de l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, de renunciar al seu càrrec de secretària de Cohesió i Integració de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

En declaracions a l’emissora RAC1, Ros ha recordat: "El PSC va patir una ruptura interna fa pocs anys, en què vaig estar molt directament implicat. Crec que ens hem recuperat d’aquella escissió. Espero que no torni a passar", en al·lusió a la marxa de militants cap a formacions independentistes el 2015.

L’alcalde de Lleida ha mostrat el seu desig que l’expresident de la Generalitat i senador, José Montilla, no hagi de votar a la Cambra Alta "la intervenció de l’autonomia", en al·lusió a les mesures que el Govern proposarà en el Senat en aplicació de l’article 155 de la Constitució.

"No li puc dir com se sent (Montilla), però un català no pot veure suspeses les institucions d’autogovern. Imagini’s, un català que ha estat president de la Generalitat," ha subratllat.

Sobre les mesures adoptades pel Consell de Ministres, ha assenyalat que no les coneixien amb detall, i ha assegurat: "Tenim un 155 molt, molt dur".

Quant a la postura dels socialistes catalans en aquests moments, ha assegurat que "el PSC avala tornar a la legalitat".

Ros ha assegurat que quan dissabte va escoltar el president del Govern central, Mariano Rajoy, va pensar "en tot el que ens havia costat lluitar contra el franquisme per tenir llibertat i democràcia".

"S’ha desfet tot allò que durant anys tan difícils havíem estat capaços de construir, ha caigut el castell de l’autogovern", ha lamentat.