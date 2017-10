Manifestació improvisada a Lleida amb dos mil persones

Convocada a través de les xarxes socials només amb dos hores d’antelació

Dos mil persones, segons els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a la ciutat de Lleida contra l’activació de l’article 155 per part del Govern central i per reclamar la llibertat dels líders de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, empresonats des de passat dilluns acusats de sedició. La protesta va ser multitudinària malgrat ser convocada a través de les xarxes socials amb tan sols dos hores d’antelació pels Comitès de Defensa del Referèndum i la Taula per la Democràcia, oferint així als lleidatans disconformes amb les decisions del Govern de Mariano Rajoy que no van poder desplaçar-se a Barcelona la possibilitat de manifestar-se a Lleida.

Poc després de les set de la tarda, rere una pancarta amb el lema “República ja”, els manifestants van partir de la plaça Ricard Viñes corejant consignes com “llibertat presos polítics”, “ni un pas enrere”, “visca Catalunya lliure” i “Partit Popular, partit feixista”. Van continuar pel carrer Balmes, on van cantar L’Estaca, i van seguir cap a la rambla d’Aragó, on veïns van sortir als balcons fent sonar cassoles al seu pas, fet que va provocar que retronessin els aplaudiments i els crits d’“independència”. Els participants en la manifestació van continuar cap a l’avinguda Catalunya mentre també corejaven “No esteu sols, sense desobediència no hi ha independència”, “no passaran”, “ni França ni Espanya, Països Catalans”, i “Àngel Ros dimissió”.

La manifestació va finalitzar el seu recorregut davant la seu de la delegació de la Generalitat, a l’inici de l’avinguda Catalunya, que estava tallada per un furgó dels Mossos d’Esquadra. Allà es van concentrar els dos mil manifestants i van cantar Els Segadors, van cridar “tots som Jordis” i “boti, boti, espanyol qui no boti” fins que la protesta, pacífica i lúdica, es va donar per acabada.