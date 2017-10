Pare, per què ve la policia?

Les famílies, plenes de dubtes sobre com explicar als seus fills el procés || Els psicòlegs recomanen adaptar el missatge a l’edat i ser clars i concisos

Les famílies amb fills han hagut de fer front les últimes setmanes a un mar de preguntes dels infants sobre la situació política a Catalunya que no sempre són fàcils de respondre. Alguns menors van viure la violència policial de l’1 d’octubre en primera persona, d’altres la van veure en imatges, van sentir comentaris a l’escola, van sortir amb els seus pares en alguna de les manifestacions o bé senten la cassolada que es produeix nit sí, nit també. A tot això cal afegir el fet que els menors són “extremament sensibles” al malestar dels adults, segons observen els psicòlegs lleidatans consultats per aquest diari. Com pot afectar-los psicològicament tota aquesta situació? Com cal respondre a les preguntes que formulin? Cal aïllar-los de les notícies o cal donar-los tota la informació? Com podem protegir-los? Són algunes de les preguntes que es formulen pares i educadors i que no tenen una resposta fàcil.

“La manera d’explicar als nens tot el que està passant dependrà de com ho vivim els adults”, va afirmar Anna Salazar, psicòloga especialista en emergències i traumes de l’Orum Center. El principal consell que ofereix és que “cal adaptar el llenguatge en funció de l’edat, ser clars, concisos, no sobreinformar, ni generalitzar i caure en el paper de bons i dolents”, va afirmar. “Una situació que per a un adult pot ser difícil de superar, per a un nen pot arribar a ser traumàtica segons com la visqui”, va afegir. “Tampoc no s’ha de contestar a totes les preguntes que fan els nens. Els adults també podem respondre amb un no ho sé”. Segons Salazar, s’ha de tenir molt en compte l’edat del menor i què és el que necessita saber. “Si els donem més informació de la que demanen, els generem més angoixa.”



Normalitzar el dia a dia i disfrutar del temps de lleure amb els nens és clau per alleujar-los la inquietud

“Cal dir-los sempre la veritat, no sóc gens partidari d’enganyar els nens”, va afirmar per la seua banda Oriol Verdú, president del Col·legi de Psicòlegs de Lleida. “És molt important que els nens puguin parlar del que els preocupa i com a adults hem de saber escoltar-los i contestar de forma adequada, amb exemples didàctics”, va afirmar l’especialista. “Després de parlar del tema, també cal buscar una distensió i per a això és imprescindible normalitzar el lleure”, va afegir. “Els adults hem de ser conscients que les emocions es transmeten, per la qual cosa hem de poder parlar del que sigui però, després, saber desconnectar i disfrutar del parc amb els nens.”

Cal protegir els nens davant de la situació política actual?

Protegir-los sí, però no enganyar-los. Cal parlar-los de forma clara, adaptar el missatge a la seua edat i proporcionar-los la informació que necessiten, contextualitzant-la.

Què passa amb els que van viure la violència en primera persona?

Han de poder parlar del que els preocupa. Si veuen els pares nerviosos, ells ho noten.

Quins seran els senyals d’alarma?

Insomni, angoixa, temors nocturns... En aquests casos és recomanable acudir a un professional.

Han de seguir les notícies els menors?

Depèn de l’edat. En tot cas, els adults els hem d’ajudar a contextualitzar-les, perquè no poden entendre tot el que passa ni tenen capacitat per relacionar.

És bona idea aïllar-los?

No, perquè en un moment o un altre sentiran parlar del tema. A més, si els pares estan preocupats, ells ho perceben. És millor explicar-los per què.

Poden afectar-los psicològicament les imatges violentes?

Sí, les imatges de violència sempre fan mal. En segons quines edats, millor evitar-les.