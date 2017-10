Rajoy anuncia el cessament de Puigdemont, que demana la resposta del Parlament

La intervenció total de la Generalitat en aplicació del 155 s’estén als Mossos

El president del Govern central, Mariano Rajoy, va aclarir ahir la incògnita sobre l’article 155, que suposarà una intervenció total de la Generalitat i que s’estendrà al Parlament. Per la seua part, el president Carles Puigdemont farà una crida a la Cambra catalana a “decidir” sobre el que va qualificar com un “intent de liquidar l’autogovern”.

Una intervenció total de la Generalitat per part de l’Estat, que s’estendrà també al Parlament fins a la convocatòria d’eleccions autonòmiques en un màxim de sis mesos. Així pot resumir-se l’aplicació de l’article 155 que el Govern central porta al Senat per a la seua aprovació divendres. La majoria absoluta del PP i el suport de PSOE i Cs donen per segura l’aprovació. Per la seua part, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una crida a la Cambra catalana a “decidir” davant del que va qualificar com un “intent de liquidar l’autogovern”, sense esmentar de forma explícita la declaració d’independència que podria votar-se la setmana que ve.

El president del Govern estatal, Mariano Rajoy, va explicar al migdia que l’acord del Consell de Ministres preveu la destitució de Puigdemont i de la totalitat del Govern, les conselleries del qual passaran en principi a estar sota la direcció dels ministeris de cada ram.

La potestat del president de dissoldre el Parlament i convocar eleccions passaria a mans de Rajoy. El cap de l’Executiu espanyol va afirmar que pretén fer-ho “com més aviat millor”, sense esgotar els sis mesos, encara que va declinar corroborar si seran al gener, tal com havien avançat divendres des del PSOE i Cs.

Fins que es constitueixi una nova Cambra catalana, el Parlament quedaria desposseït de les seues atribucions per proposar un nou president, de convocar un debat per investir-lo i de votar una moció de censura. L’Estat, per la seua part, s’atribueix la capacitat per vetar qualsevol iniciativa parlamentària que consideri contrària a la Constitució i les lleis.

Malgrat tot, Rajoy va afirmar que “no se suspèn l’autonomia” de Catalunya. Va assegurar que aplicar el 155 “no era el nostre desig ni la nostra intenció” i ho va justificar com un recurs “excepcional” per “restaurar la legalitat”, “recobrar la normalitat” i impulsar la “recuperació econòmica”. Sobre les crides al diàleg, es va permetre fer broma: “El diàleg és una paraula bonica que s’ha convertit en màgica.” Desqualificava així les ofertes de Puigdemont, que va titllar d’“imposicions”.