Sánchez avala la intervenció per preservar la integritat territorial

El líder del PSOE acusa els secessionistes de voler trencar 40 anys d’autogovern a Catalunya || Rivera celebra restablir la convivència i la seguretat jurídica

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va afirmar ahir, durant la seua intervenció en el quinzè congrés regional del partit a Múrcia, que “el secessionisme és el Brexit de Catalunya” i va acusar “aquests secesionistes” de voler “trencar 40 anys d’autogovern a Catalunya sense dilació”.

Segons el seu parer, el partit es troba davant de la disjuntiva de “girar l’esquena a Espanya i prolongar l’agonia de Catalunya”, que està generant una fractura en la convivència i “està posant en risc llocs de treball”, o “defensar la Constitució i posar fre a aquesta fallida de la convivència. I el PSOE opta per aquesta segona opció”.

Mantenint el discurs que la Carta Magna, malgrat ser “imperfecta” i necessitar “millores” ha aconseguit mantenir anys de democràcia i descentralització, Sánchez va voler destacar que “al PSOE li sobren arguments per defensar una Espanya completament diferent a la del PP, basada en els drets”. Així mateix, va incidir que Catalunya és una regió singular que ha gaudit d’un autogovern sense parió en la seua història en àmbits com la cultura, la llengua o l’educació.

Per la seua part, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, va celebrar que l’aplicació de l’article 155 de la Constitució “servirà per restablir la convivència”, a més de donar seguretat jurídica a l’economia catalana després de la marxa d’empreses de Catalunya. Després del Consell de Ministres en què el president del Govern espanyol va anunciar que plantejarà al Senat el cessament de tot el Govern català, Rivera va rebutjar l’actitud de Puigdemont al·legant que “menysprea la majoria de catalans i no respecta els parlamentaris que no defensen la independència”.

En relació amb l’aplicació de l’article 155, Rivera va assegurar que des del seu partit tenien clar des de feia setmanes que el Govern català no canviaria la seua intenció de seguir endavant amb el procés independentista. “Aplicar la Constitució no és una opció, sinó una obligació”, i va observar que s’ha d’aplicar per evitar la fugida d’empreses i restituir la seguretat jurídica, així com rellevar la cúpula dels Mossos d’Esquadra que, segons ell, incompleix les lleis. En aquest sentit, va augurar que les eleccions autonòmiques podrien celebrar-se a finals del mes de gener, possiblement el dia 28. “El que hem pactat amb el Govern espanyol és que podria celebrar-se a finals de gener. Com a primera data possible, el 28 de gener, que és la primera data perquè hi hagi una campanya neta”, va afirmar.

Preguntat pels periodistes sobre la possibilitat que s’impedeixi als partits sobiranistes que es presentin a les eleccions, va concloure que “el problema no és que defensin la independència, sinó que se saltin les lleis” i va desitjar que la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, guanyi les eleccions.