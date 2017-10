Una marea d’indignació pren el centre de Barcelona contra Madrid

El Govern participa en la marxa per a la llibertat dels Jordis i contra el 155

Nova manifestació massiva a Barcelona ahir a la tarda, que va omplir el passeig de Gràcia i carrers adjacents per reclamar l’alliberament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, presidents d’Òmnium Cultural i ANC, respectivament. El Govern de la Generalitat en ple, encapçalat pel president Carles Puigdemont, es va unir a la mobilització després que Mariano Rajoy anunciés només unes hores abans l’aplicació de l’article 155 i la intervenció total del Govern de Catalunya. La compareixença del president espanyol va provocar un efecte crida i, segons la Guàrdia Urbana, van ser unes 450.000 persones les que es van mobilitzar a la capital catalana. Des de diferents localitats de Ponent van sortir una vintena d’autocars per sumar-se a la convocatòria de la Taula per la Democràcia, que va començar a l’encreuament de passeig de Gràcia amb Aragó i es va acabar a Gran Via. Altres lleidatans van optar per desplaçar-se amb el seu vehicle privat.

Els manifestants van lluir llaços grocs en solidaritat a Sànchez i Cuixart i les estelades, senyeres i cartells en els quals es podia llegir “Llibertat”. “Us volem a casa” o “Help Catalonia” van ser alguns dels missatges i icones més repetides. Tampoc hi van faltar els ja tradicionals càntics “No esteu sols” o “Els carrers seran sempre nostres”, que va derivar en “TV3 serà sempre nostra” en al·lusió a la intenció de controlar els mitjans de comunicació públics des de Madrid.



“Help Catalonia”, “No esteu sols” o “TV3 serà sempre nostra” van ser les consignes més repetides

El portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, va indicar durant els parlaments que “avui és un dia trist”, perquè el “Govern espanyol s’ha carregat la democràcia, però les institucions són nostres, cap govern pot suspendre la sobirania popular”, mentre que recordava que l’entitat va resistir el franquisme. Per la seua part, el vicepresident de l’ANC, Agustí Alcoberro, va titllar l’empresonament dels Jordis de “presos polítics” i d’“una vergonya per a l’Estat”. L’actriu i humorista Lloll Bertran va ser l’encarregada de llegir el manifest, en el qual va fer una crida als ciutadans a continuar mobilitzant-se per “defensar Catalunya i les seues institucions democràticament elegides”.

A més dels consellers, en la manifestació van participar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; l’expresident Artur Mas; Neus Munté o Marta Pascal (PDeCAT); Marta Rovira o Gabriel Rufián (ERC); Xavier Domènech (Catalunya en Comú), visiblement emocionat i amb llàgrimes als ulls, o Albano Dante Fachin (Podem), entre d’altres. La marxa va transcórrer sense incidents i cap a les set de la tarda es va donar per conclosa. Com ja és habitual, va acabar amb l’entonació d’Els Segadors, aquesta vegada a càrrec de Maria del Mar Bonet, que també va interpretar Què volen aquesta gent?.